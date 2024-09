Niente da fare per Allegri, il presidente ha già scelto il nuovo allenatore

Il presidente ha già scelto il nome del nuovo allenatore: niente da fare per Massimiliano Allegri

Una notizia che ha lasciato di stucco, anche perché sono passate soltanto poche giornate di campionato.

Il Benfica ha a sorpresa ufficializzato l’esonero di Roger Schmidt. Lo ha ufficializzato con le parole del presidente Manuel Rui Costa, particolarmente deluso per quella che è stata la prestazione contro il Moreirense. Un pareggio che è costato caro al tecnico tedesco. “Roger Schmidt non è più l’allenatore del Benfica. Lo confermo. Vorrei ringraziarlo per tutto l’impegno e il lavoro che ha profuso per il nostro club. Abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare allenatore, stiamo già guardando al futuro” le parole di Rui Costa. Esonero che potrebbe costare al club lusitano 15 milioni di euro: il contratto di Schmidt è infatti valido fino al 2026 e l’allenatore non intende perdere un centesimo.

Benfica, niente Allegri: Rui Costa ha scelto Bruno Lage

E in queste ore il club lusitano ha sondato il terreno per un sostituto del tecnico tedesco. E tra i nomi vagliati c’è stato anche quello di Massimiliano Allegri.

L’allenatore italiano, dopo l’esperienza con la Juventus, è senza squadra e la società portoghese ha valutato con attenzione il tecnico livornese. ‘Eurosport’ sottolinea però come la scelta di Rui Costa sia ricaduta su un ex allenatore del Benfica. Nei prossimi giorni, infatti, arriverà in città Bruno Lage che è già stato tecnico del club portoghese, sia della seconda squadra che della prima, con cui ha vinto il titolo nel 2020. Lage ha allenato per due stagioni, fino alle dimissioni nel giugno del 2021. Poi è stato allenatore del Wolverhampton, in Premier League, con un decimo posto al primo anno e un esonero la stagione successiva dopo 8 giornate. L’ultima esperienza da allenatore è stata in Brasile, alla guida del Botafogo, ma non è andato oltre la 10a giornata di campionato.