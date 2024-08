Rescissione UFFICIALE in arrivo: la big cambia subito allenatore

L’ultimo risultato costa carissimo: è stata la stessa proprietà a prendere immediatamente posizione sul da farsi. Ecco cosa sta succedendo

Non sono poche le big che in questo primo scorcio di stagione stanno faticando ad ingranare. Stato di forma ancora approssimativa, schemi da oliare e tante altre vicissitudini stanno portando a risultati a sorpresa in giro per l’Europa. L’ultimo annuncio, però, ha letteralmente del clamoroso.

Complice un inizio di campionato assolutamente deludente, infatti, il Benfica ha annunciato di essere in trattativa con Roger Schmidt per la risoluzione del contratto con effetto immediato del tecnico. A riferire l’improvvisa presa di posizione del club portoghese è stata una dichiarazione rilasciata alla Securities Market Commission. Come evidenziato dalla CNN Portugal, la goccia in procinto di far traboccare il vaso sarebbe stato lo scialbo pareggio ottenuto dal Benfica contro il Moreirense nello scorso venerdì. Dopo il gol subito, il presidente Rui Costa avrebbe lasciato anzitempo la tribuna, esternando tutto il suo disappunto.

Da qui alla decisione di procedere al ribaltone in panchina il passo potrebbe essere molto breve. Dopo aver vinto il campionato alla sua prima stagione sulla panchina delle Aquile e portato le ‘Aquile’ ai quarti di finale di Champions League, Schmidt pagherebbe una stagione piuttosto deludente (la scorsa), un avvio a singhiozzo e lo scarso feeling con l’ambiente. Il comunicato ufficiale del Benfica è ormai dietro l’angolo: l’avventura di Schmidt sulla panchina del Benfica è giunta ormai ai suoi inevitabili titoli di coda.