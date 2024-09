La vetta è già lontana, UFFICIALE: arriva l’esonero

Una partenza non in linea con le ambizioni della società ed allora è arrivato il comunicato con l’esonero: cambio in panchina

Le ambizioni sono alte, i risultati al momento modesti. Un inizio di campionato così non se l’aspettava la società che ha quindi deciso di agire subito.

La sconfitta per 3-0 in casa contro il Picerno, unito al pareggio della prima giornata, hanno spinto il Trapani a sollevare dall’incarico Alfio Torrisi, il tecnico che ha guidato la squadra alla promozione lo scorso anno. I fischi dei tifosi durante la partita dello scorso weekend hanno evidenziato il malcontento per l’inizio di stagione al rallentatore, così il presidente Valerio Antonini ha optato per il cambio in panchina: in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, la prima squadra è stata affidata al tecnico della Primavera Salvatore Aronica.

Nel comunicato della società c’è anche un messaggio che il presidente ha voluto rivolgere a Torrisi: “Caro Alfio – si legge – ,è sempre spiacevole avere l’onere di prendere certe scelte ma la funzione di Imprenditore e Presidente della squadra mi obbliga a volte ad agire esclusivamente nell’interesse della Società per il fine unico che è la vittoria del campionato”.

Il presidente ha poi aggiunto: “Sono sicuro che saprai cogliere da questa esperienza quelle giuste indicazioni per continuare a testa alta la tua carriera. Trapani sarà sempre casa tua”.

Trapani, Oddo per la panchina

Esonerato Torrisi, la società è alla ricerca di un nuovo allenatore e la scelta sarebbe ricaduta su Massimo Oddo. L’ex calciatore di Milan e Lazio avrebbe già l’accordo per un contratto biennale, ma non ci sarebbe l’intesa totale sull’ingaggio.

Altro nome è quello di Attilio Tesser: anche con lui i contatti sono in corso. Tra loro due, salvo sorprese, dovrebbe uscire il nome del nuovo allenatore del Trapani che ringrazia Torrisi e vuole voltare pagina.