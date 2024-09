Juventus, adesso è ufficiale: Giuntoli risparmia 4 milioni

Operazione conclusa in chiusura per la Juventus: arriva il comunicato ufficiale per la cessione dell’esubero di Thiago Motta

La Juventus riesce nel suo intento e piazza un alto esubero nel mercato estivo. È ufficiale infatti il passaggio in prestito di Tiago Djalò al Porto.

Dopo la chiusura della sessione in Italia, restava ancora aperto il mercato in Portogallo che chiudeva i battenti proprio ieri sera, 2 settembre. La Juve aveva trovato l’accordo con i ‘Dragoes’ nel pomeriggio, con il difensore ex Lille che è volato in giornata a Porto per firmare il nuovo contratto con il club del presidente Villas Boas. Djalò arriva al Porto in prestito secco fino al termine del Mondiale per Club del prossimo luglio e l’ingaggio da quasi 4 milioni lordi sarà interamente coperto dalla società lusitana.

Calciomercato Juventus, ufficiale la cessione di Djalò al Porto

Si chiude quindi la telenovela in merito a Djalò, venerdì scorso a un passo dalla Roma prima della chiusura del mercato in Italia e il successivo dietrofront con il ritorno a Torino.

Il portoghese classe 2000 restava fuori dai piani della dirigenza della Juventus e di Thiago Motta e per tutta l’estate si è allenato fuori dal gruppo della prima squadra. Djalò nella sua esperienza sotto la Mole ha collezionato soltanto una presenza, nell’ultima giornata dello scorso campionato contro il Monza. Il 24enne difensore si era accasato a gennaio alla Juve dal Lille per 3,6 milioni di euro più eventuali 2,6 di bonus, firmando un contratto fino al 2026 con la ‘Vecchia Signora’. Adesso, con l’uscita di Djalò, restano da sistemare per il Dt Giuntoli gli ultimi due esuberi Arthur e Kostic.