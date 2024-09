Inter, l’attesa di Inzaghi: stop di due mesi

Inter, l’esito dell’infortunio è di due mesi di stop: Simone Inzaghi resta in attesa

C’è curiosità e grande entusiasmo attorno a quella che è la nuova formula della Champions League. Una classifica che raggruppa le 36 squadre, impegnate in otto partite contro otto avversarie diverse.

E per quanto riguarda l’Inter, una di queste otto squadre sarà l’Arsenal. I nerazzurri affronteranno i londinesi a San Siro mercoledì 6 novembre in quella che sarà la quarta partita del proprio percorso nella massima competizione europea. Una gara che per i tifosi nerazzurri non giovanissimi rappresenta una rivincita: pochi infatti hanno dimenticato quell’1-5 di San Siro della Champions League 2003/2004. Contro i nerazzurri però, Mikel Arteta potrebbe fare a meno di una preziosa pedina della propria mediana.

Inter, l’Arsenal con il dubbio Merino: può saltare la sfida di Champions

I ‘Gunners’ erano infatti in attesa di conoscere l’esito dell’infortunio di Mikel Merino. Il basco, fresco campione d’Europa e neo-acquisto fortemente voluto dal tecnico, si è infortunato alla spalla.

Un ko che gli ha impedito di esordire in Premier League contro il Brighton e ha costretto Luis de la Fuente, ct della Spagna, a non includerlo nei convocati delle sfide di Nations League. E il ‘Daily Mail’ sottolinea come per Merino siano previsti due mesi di stop. Possibile quindi che il calciatore possa non essere a disposizione per la sfida di San Siro. Dall’Inghilterra sottolineano che le speranze dell’Arsenal sarebbero quelle di riavere il giocatore a disposizione dopo la pausa delle nazionali di metà ottobre, ma la visione sembra essere piuttosto ottimistica. Possibile che per la sfida di San Siro il calciatore possa recuperare, ma molto complicato che possa tornare con così largo anticipo. “Utilizzeremo il tempo nel migliore dei modi e ci auguriamo che ci vogliano poche settimane prima che torni a disposizione” ha sottolineato Arteta in merito all’infortunio del centrocampista spagnolo.

L’Arsenal dunque spera, l’Inter osserva da vicino e con attenzione, per capire se lo spagnolo potrà o meno essere della partita.