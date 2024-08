Inter in attesa, spalla ko: il tecnico annuncia lo stop

Infortunio alla spalla: il tecnico annuncia lo stop e l’Inter resta in attesa

Un infortunio che rischia subito di far saltare al giocatore partite chiave della stagione. Una di queste potrebbe essere contro l’Inter in Champions League, ma una conferma dovrà arrivare soltanto una volta stilato il calendario.

Nel frattempo però è certo che Mikel Merino resterà indisponibile per diverse settimane. Lo ha annunciato Mikel Arteta. Il tecnico dell’Arsenal, che ha insistito per portare a Londra il basco, fresco campione d’Europa, dalla Real Sociedad, ha infatti confermato in conferenza stampa come il centrocampista non sarà a disposizione per le prossime sfide, anche dopo la sosta per le nazionali. Una notizia che può riguardare anche l’Inter, avversaria degli inglesi nella nuova Champions League.

Arsenal, infortunio per Merino: l’Inter in attesa del calendario

L’Arsenal sfiderà in campionato il Brighton prima della pausa, ma Merino dovrà rimandare l’esordio con la maglia dei ‘Gunners’.

Il centrocampista spagnolo ha rimediato una frattura alla spalla in allenamento e Arteta ha appunto specificato che dovrà stare fuori “diverse settimane”. Spiegando la dinamica dell’incidente, il tecnico ha raccontato che Merino è caduto a terra ed è stato travolto da Gabriel Magalhaes. Un brutto guaio quindi per l’Arsenal e per la nazionale spagnola, con il ct de la Fuente che dovrà rinunciare al giocatore per gli impegni in Nations League. E intanto anche l’Inter attende l’esito di quanto lungo sarà lo stop e soprattutto l’estrazione dei calendari. Come detto Simone Inzaghi e i suoi ospiteranno l’Arsenal a San Siro in uno degli otto match che la squadra nerazzurra dovrà giocare durante la nuova Champions League. Se il calendario dovesse regalare la sfida subito dopo la sosta, allora diventerebbe molto difficile vedere il neo-campione d’Europa a San Siro da avversario.