Giuntoli ha scelto i primi colpi 2025: arrivano gratis alla Juventus

Neanche il tempo di chiudere il mercato 2024 ed è già tempo di proiettarsi al 2025: la Juventus valuta il doppio colpo gratis

L’estate 2024 del calciomercato ha avuto una unica protagonista: la Juventus è stata la vera regina della campagna trasferimento estiva ed ora toccherà a Thiago Motta confermare sul campo la qualità del lavoro svolto da Giuntoli.

Da Douglas Luiz a Thuram, da Nico Gonzalez a Koopmeiners, la rosa bianconera è stata completamente rivoluzionata considerando anche le tante uscite. Ora però è già tempo di pensare al futuro e di andare alla ricerca delle occasioni per le future sessioni. Il mercato di gennaio si programma già oggi, così come è il momento della ricerca delle possibili opportunità in vista di giugno 2025, soprattutto per quel che concerne i parametri zero.

Due in particolare i nomi che potrebbero stuzzicare la fantasia di Giuntoli, sempre attento quando si tratta di unire valutazioni tecniche a quelle di bilancio. Entrambi sono calciatori che in tempi diverse sono stati seguiti dalla Juventus e che potrebbero rappresentare delle suggestioni anche per il futuro, considerando la loro situazione contrattuale.

Calciomercato Juventus, David a parametro zero: non è il solo

Jonathan David potrebbe essere un nome buono per allungare le alternative di Thiago Motta in avanti, soprattutto se Milik non dovesse rivelarsi il giusto rimpiazzo per Vlahovic.

Il canadese ha iniziato al meglio la stagione con il Lille (già tre gol all’attivo) ed è stato a lungo accostato anche al Milan. Alla fine è rimasto però in Francia e, senza rinnovo, potrebbe diventare un’occasione appetibile per la prossima estate, quando sarà libero a parametro a zero. Gratis come anche Rayan Cherki, uno che avrebbe dovuto lasciare il Lione già quest’anno. Con il Fulham sembrava tutto fatto, ma così non è stato: se non dovessero arrivare novità in questi ultimi giorni (il Galatasaray è dato sulle sue tracce) e se dovesse confermarsi la rottura con il club francese, già a gennaio diventerebbe un’occasione a basso costo.

Lo sarebbe ancora di più la prossima estate quando potrebbe cambiare maglia gratis: la Juventus ovviamente potrebbe valutare anche il suo arrivo per aggiungere ulteriore qualità alla sua trequarti. Il mercato è appena finito, ma Giuntoli guarda già al futuro: dalla Francia, la doppia occasione gratis.