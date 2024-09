Decisione UFFICIALE, stravolto il calendario del campionato italiano

La scelta è stata fatta, cambia il calendario del campionato italiano: la decisione è ufficiale, ecco il nuovo programma

Calendario profondamente rivisitato: cambia il programma per il campionato italiano, con la decisione ufficiale della Lega arrivata dopo la richiesta da parte del club.

La novità è stata comunicata lunedì 2 settembre da parte del Dipartimento Interregionale della Serie D: il calendario del Girone H della stagione in corso è stato modificato per venire incontro alle esigenze del FBC Gravina. È stata la stessa società pugliese a chiedere di cambiare il calendario stilato in precedenza per poter garantire l’alternanza delle gare casalinghe con il Matera.

Una richiesta obbligata dopo che il Comune di Matera ha dato il via libera all’utilizzo dell’impianto di gioco cittadino per il Gravina. Da qui è sorta l’esigenza di garantire a Matera e Gravina l’alternanza delle partite casalinga, cosa che non accadeva con il calendario già redatto.

Serie D, come cambia il calendario del Girone H

Così è stato deciso di accogliere la richiesta della società pugliese e si rivedere il calendario secondo la nuova esigenza sorta, tenendo conto anche della difficoltà di reperire un altro impianto di gioco nelle vicinanze.

Così prima dell’inizio del calendario, in programma domenica prossima, si è deciso di riscrivere il calendario con il nuovo programma già ufficializzato. La prima giornata vedrà proprio il Matera debuttare in casa contro il Francavilla, mentre il Gravina sarà impegnato in trasferta sul campo del Martina. Nella seconda giornata, invece, accadrà il contrario con il Matera in trasferta (contro Nardò), mentre i pugliesi saranno di scena in casa contro la Palmese.

Ecco il programma della prima giornata del Girone H della Serie D secondo il nuovo calendario: Brindisi-Ischia, Casarano-Costa d’Amalfi, Fasano-F. Andria, Martina-Gravina, Matera-Francavilla in S., Nocerina-Ugento, Palmese-Real Acerrana, Angri-Nardò, Virtus Francavilla-Manfredonia.