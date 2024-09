Dalla Juve al Milan: scelto il colpo scudetto in Serie A

Il giocatore è pronto a cambiare maglia dopo l’inizio davvero positivo. Il rosso e il nero potrebbero essere i colori giusti

Il calciomercato è andato in archivio ufficialmente da qualche giorno, ma i grandi club stanno già pensando alla sessione invernale di gennaio.

Le prossime settimane saranno chiaramente più quelle delle trattative per i rinnovi, ma inevitabilmente si andrà in giro per i campi per osservare da vicino i giovani che si stanno mettendo in mostra in Serie A. In questo inizio di stagione sono diversi i talenti che potrebbero essere pronti a fare il salto di qualità. Milan e Juventus sono certamente molto attente ai giovani prospetti.

Guardando alle prime tre giornate, così, non si può ignorare la classe di Adrian Bernabé. Il Parma è una delle sorprese e dopo la vittoria contro il Milan, ha messo in difficoltà anche il Napoli. Lo spagnolo è uno dei leader della squadra di Pecchia, un po’ trequartista, un po’ regista, il talento ex Manchester City sta maturando davvero tanto e ben presto sarà pronto per approdare nuovamente in una big.

“Penso che possa essere una delle grandi rivelazioni della Serie A. Se si imporrà nel massimo campionato italiano, sicuramente l’anno prossimo potrà fare il salto tra i grandi d’Europa. Anche alle Olimpiadi ha dimostrato con la Spagna tutte le sue qualità”. Parlava così qualche giorno fa Marc Nunez, giornalista di El Chiringuito, che aveva visto da vicino Parma-Milan. Impossibile non dargli ragione e proprio il Milan in passato ha seguito con interesse Bernabé.

Milan e Juventus: scelto Bernabé, battuto Berardi

Un interesse che può tornare presto concreto. Ma attenzione ad altre squadre, come può essere la Juventus, che con Thiago Motta è attratta da questa tipologia di calciatore. Chissà che non si possa aprire un’asta per lo spagnolo.

Nel frattempo, gli utenti di X di Calciomercato.it, che hanno preso parte al sondaggio, proposto dalla redazione ,non hanno avuto dubbi nello scegliere Bernabé come potenziale acquisto da parte di una big di Serie A.

Il giocatore del Parma ha raccolto il 48,8% dei voti, battendo Domenico Berardi, che si è fermato a 36,6%. Il talento del Sassuolo, in attesa del recupero fisico è rimasto in Serie B. E’ probabile però che a gennaio cambi squadra. Pochi voti, infine, per Kristovic, in gol con il Lecce, e del pilastro difensivo dell’Udinese, Bijol, che hanno ottenuto, rispettivamente, il 4,9% e il 9,8% delle preferenze.