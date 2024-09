Con Oaktree cambia tutto: via subito dall’Inter

C’è un altro addio in casa Inter. Finisce la sua avventura in nerazzurro, iniziata nel novembre del 2020: il punto della situazione

Con Oaktree al comando, i cambiamenti in casa Inter si sono visti fin da subito. Beppe Marotta e Piero Ausilio, d’altronde, non hanno potuto mettere le mani, come speravano, su quei calciatori esperti, a parametro zero, per rafforzare la difesa.

Hermoso o Rodriguez, ad esempio, erano delle idee concrete per la dirigenza campione d’Italia, ma la proprietà americana ha imposto una nuova linea guida, che non prevede investimenti su giocatori sui 30 anni. Così alla fine si è deciso di comprare l’argentino Palacios, per rafforzare la retroguardia, non proprio una prima scelta.

Inter, via Lionel Sacchi: il punto

Ma i cambiamenti non sono di certo finiti e anche all’interno dell’organigramma ci saranno dei ‘tagli’. Come riportato da Calcio e Finanza, così, sarebbe in uscita Lionel Sacchi, attuale capo del personale del club e che faceva parte dell’area corporate gestita dall’ad Alessandro Antonello.

Una decisione dovuta in seguito alla scelta di sopprimere tale ruolo all’interno dell’organigramma interista. Si appresta così a concludersi dopo quasi quattro anni, dunque, l’avventura di Sacchi in nerazzurro. Un’avventura iniziata come Group Human Resources Director, prima di essere nominato nel 2022 come Chief People Officer..