Allarme Inter, assalto a Calhanoglu: offerta da 50 milioni

L’Inter trema, un grande club tenta l’assalto a Calhanoglu: sul piatto una offerta da 50 milioni di euro

Pochi colpi in entrata, mirati e riuscendo a trattenere i big senza cederne alcuno. L’Inter non ha fatto un mercato molto appariscente ma di sicuro assai concreto. Respingendo anche gli assalti per giocatori come Calhanoglu. Qualche settimana fa, si era fatto sotto il Bayern Monaco, ma i nerazzurri hanno resistito.

Adesso, però, i campioni d’Italia potrebbero dover fronteggiare una nuova offensiva verso il loro regista di centrocampo. Il turco continua a essere nel mirino di società importanti. Una di queste, è il Manchester United. Tra i ‘Red Devils’, si respira un clima infuocato attorno a Casemiro, le cui ultime prestazioni hanno fatto discutere. Perciò, Ten Hag proverà a correre ai ripari nel mese di gennaio. Dallo United può arrivare una offerta da 50 milioni di euro, secondo il portale specializzato sul club nerazzurro ‘interlive.it’. Una proposta di un certo calibro, che però non dovrebbe essere sufficiente a smuovere l’Inter dalla propria convinzione di continuare a puntare sul calciatore. Anche se una minaccia potrebbe arrivare dall’offerta di ingaggio, con i club inglesi che, come sappiamo, sugli stipendi possono spingere su cifre assai elevate.