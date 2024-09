Thiago Motta nel mirino dopo Juve-Roma: “È presuntuoso”

ll primo stop stagionale della Juventus ha portato anche alle prime critiche nei confronti di Thiago Motta: “È un’idea presuntuosa”

Dopo la rivoluzione attuata sul mercato in estate, era difficile pensare una partenza del genere per la Juventus, che ha cambiato tantissimo e ha molti nuovi innesti che sono arrivati solamente in extremis. Eppure le prime due partite, con 6 gol a 0 all’attivo, hanno alzato subito l’asticella delle aspettative e, per questo, il pareggio a reti inviolate contro la Roma ha portato con sé anche le prime critiche.

L’avventura di Thiago Motta in bianconera è iniziata nel migliore dei modi e l’entusiasmo che si è instaurato tra squadra e tifosi è già molto importante. L’analisi del primo pareggio stagionale, arrivato dopo una gara particolarmente bloccata contro la Roma di Daniele De Rossi, ha portato con sé le prime critiche nei confronti del tecnico italobrasiliano.

Thiago Motta criticato dopo Juve-Roma: “Ha lasciato in panchina 50 milioni”

Sulle frequenze di Radio Radio è stata analizzata la partita tra Juventus e Roma, Stefano Agresti non si è trattenuto dall’avanzare una critica a Thiago Motta: “Mi sembra un po’ presuntuosa l’idea di giocare contro la Roma come contro il Como e il Verona”.

Il giornalista, poi, ha aggiunto anche: “È presuntuoso lasciare in panchina giocatori pagati 50 milioni. Douglas Luiz è la terza partita che sta in panchina”. Il brasiliano contro i giallorossi ha trovato un minutaggio maggiore da subentrato e ha dimostrato fin dai primi istanti in campo di essere di un livello superiore rispetto agli altri centrocampisti bianconeri. Il controllo palla e la gestione del possesso da parte di Douglas Luiz garantisce maggiore qualità alla Juventus e tutta la squadra ne trae beneficio. Dopo la sosta per le nazionali, con il giocatore che non andrà a giocare col Brasile e resterà a Torino ad allenarsi con Thiago Motta, Douglas Luiz troverà sempre più campo e si prenderà il ruolo di perno fondamentale dell’undici bianconero.