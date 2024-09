Salta la prima panchina in Serie A: non ci sono dubbi

Inizio di stagione complicato e panchine già in discussione. La scelta dei tifosi è chiara: un tecnico in particolare merita l’esonero

Siamo arrivati alla primissima sosta della stagione dopo le prime tre giornate di Serie A che hanno dato un assaggio di ciò che potremmo vedere nel corso di questa annata. L’Inter resta la squadra da battere, la Juventus di Motta inizia a prendere forma così come prova a sgomitare anche il nuovo Napoli di Conte dopo un esordio horror.

Torino e Udinese le grandi sorprese positive, così come il Verona e il Parma mentre Milan, Fiorentina, Roma e Bologna sono le grandi delusioni tra i club di un certo calibro. Inevitabile quindi iniziare a tirare le prime somme con alcune tifoserie evidentemente deluse dall’approccio delle proprie squadre.

Siamo solo agli inizi, ma cominciare col piede giusto consente chiaramente di lavorare con una serenità differente. Lo sa bene soprattutto il Milan che con ben sei gol subiti e due soli punti raccolti in tre gare rappresenta probabilmente la delusione più cocente di questo primo scorcio con una pioggia di polemiche soprattutto sull’operato di Fonseca.

Serie A, panchine già in discussione: mirino su Fonseca

Le cose però non stanno andando bene in diverse squadre di un certo livello. La nuova Fiorentina di Palladino per ora ha solo pareggiato, mentre la Roma e il Bologna non riescono a decollare.

Alla luce di un inizio stagione complicato ci sono quindi già alcuni progetti e panchine potenzialmente in discussione e sotto i riflettori. Partendo da questo assunto abbiamo chiesto nel sondaggio odierno su X ai followers della pagina di Calciomercato.it quale allenatore di Serie A meriterebbe l’esonero immediato.

Con un distacco enorme sulla concorrenza ed una percentuale del 65% è Fonseca il prescelto per un esonero lampo. Il rendimento del suo Milan non convince e i livelli di incertezza intorno alla sua figura sono già piuttosto elevati.

Col 15,3% segue Italiano del Bologna, mentre restano più lontani a completare il quadro Palladino e De Rossi.