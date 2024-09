Lo voleva la Juventus, va in Arabia per 50 milioni. Anzi, no

Tanti i giocatori seguiti sul mercato dalla Juventus in estate oltre quelli effettivamente arrivati: un vecchio obiettivo va in Arabia

Un calciomercato vissuto quasi sulle montagne russe, da mal di testa, quello che ha visto protagonista la Juventus. I bianconeri sono stati protagonisti, sotto la spinta del direttore tecnico Giuntoli, di un numero quasi spropositato di operazioni in entrata e in uscita. Per non parlare delle tantissime voci e dei tantissimi rumours ulteriori che non si sono poi concretizzati.

Il dirigente bianconero ha avuto in queste settimane il telefono bollente, a dir poco, per contatti continui per svariati profili. Juventus che alla fine può ritenersi soddisfatta dei colpi messi a segno, la cui qualità può preludere a una stagione veramente importante. Anche se naturalmente come sempre sarà il campo a essere giudice supremo di quanto gli acquisti saranno stati azzeccati. Intanto, uno degli obiettivi che a un certo punto era sembrato davvero vicino è destinato alla Saudi League.

Ad inizio agosto, sulle pagine di Calciomercato.it avevamo raccontato di come la Juventus avesse trovato l’accordo economico con Galeno, esterno offensivo del Porto. Intesa con i lusitani che non si era, però, concretizzata. Alla fine, dai ‘Dragoes’ è comunque arrivato Francisco Conceicao, oltre a Nico Gonzalez dalla Fiorentina per potenziare la batteria di esterni offensivi. Quanto a Galeno, come riportato in Portogallo da ‘Record’, si sta per materializzare il suo trasferimento all’Al Ittihad per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Le visite mediche, però, che si dovevano svolgere in Portogallo per poi far partire il giocatore alla volta dell’Arabia, non si sono ancora svolte e, secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento potrebbe anche saltare all’ultimo minuto. Nel frattempo, il club saudita sembra aver messo gli occhi anche su Steven Bergwijn dell’Ajax.