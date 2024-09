Leao via dal Milan con l’aiuto di Mendes: scelta la nuova squadra

Protagonista della trasferta contro la Lazio per più motivi, Rafael Leao rischia di attirare nuovamente su di se le attenzioni di una big europea

Il nome di Rafael Leao continua ad essere al centro di rumors, chiacchiere e voci di ogni tipo. Dal campo al mercato, il tutto sempre con un velo di mistero ed incertezza. Per ciò che concerne il calcio giocato contro la Lazio il portoghese è stato protagonista prima con l’esclusione dagli 11 titolari, poi col gol lampo appena entrato ed infine col caso cooling break insieme a Theo Hernandez.

C’è sempre da discutere quindi intorno a Leao, che dal canto suo proverà a cambiare passo in una stagione fin qui complessa e che potrebbe segnare una svolta anche per il suo futuro. A tal proposito dalla Spagna rilanciano l’accostamento al Barcellona, club al quale l’attaccante lusitano è stato avvicinato più volte senza mai arrivare effettivamente a dama.

Il portoghese era la grande scommessa di Joan Laporta per rinforzare l’attacco del Barça, ​​ma la complicata situazione economica del club ha impedito che l’operazione andasse in porto. Nonostante le difficoltà, Leao ha sempre seguito i movimenti dei catalani, senza disdegnare un eventuale approdo in Spagna, secondo quanto evidenziato da ‘ElNacional.cat’.

Dal canto suo Laporta non si è arreso e ha nel numero 10 del Milan proprio un suo pallino in quanto si tratterebbe di un calciatore che secondo il presidente incarnerebbe il profilo perfetto per i catalani.

Calciomercato Milan, bomba Laporta su Leao: affare con Mendes

Stando a quanto evidenziato dal portale catalano un ruolo chiave nella strategia di Laporta potrebbe avercelo Jorge Mendes con il quale il Barça mantiene un rapporto positivo.

L’idea sarebbe semplice: quando il club riuscirà a risanare le proprie finanze, Mendes aiuterà il patron catalano a sedersi al tavolo per trattare con il Milan. Entrambi sono disposti ad aspettare, ma non per molto. Una chiave per alleviare la propria situazione finanziaria passa anche dagli accordi con Nike, tassello fondamentale per incamerare ossigeno.

Così facendo il Barcellona avrebbe la possibilità e relativi margini di manovra per provare ad ingaggiare Leao in vista soprattutto della prossima estate. La bomba potrebbe essere quindi sul punto di esplodere vista la grande stima che Laporta mantiene per il portoghese e la voglia di portarlo al Camp Nou in un progetto tecnico tutto nuovo ed ambizioso.