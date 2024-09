Juventus, ad un passo dall’addio: cessione vicina

Dopo il trasferimento saltato con la Roma, la Juventus si prepara a piazzare un difensore in uscita. Trovata la destinazione

Il mercato in entrata in Serie A si è ufficialmente concluso venerdì sera ma le trattative non sono ancora del tutto terminate.

Resta infatti la possibilità per i club di andare a cedere calciatori in alcuni campionati in cui la sessione estiva di trasferimenti è ancora aperta ed in attesa di sparare le ultime cartucce. Ne approfitta la Juventus, che sta per piazzare un’altra cessione possibile proprio in queste ore.

Mirino sul futuro di Tiago Djalò, difensore centrale portoghese ex Lille, che in bianconero non ha trovato fortuna anche in virtù del brutto infortunio dal quale era reduce.

Il mercato in Portogallo chiude a mezzanotte, e la Juve approfitta quindi della situazione per piazzare un esubero come il centrale lusitano, pronto ad un rientro in patria. Djalò pare infatti molto vicino ad un passaggio in prestito secco al Porto dopo il mancato trasferimento alla Roma dei giorni scorsi.

Il calciatore avrebbe già accettato mentre la Juventus sta trovando la quadra definitiva con i Dragoes. Per Djalò in bianconero solo 16 minuti arrivati per mano di Allegri nell’ultima partita dello scorso campionato giocata contro il Monza.