Giuntoli ‘copia’ Marotta, sfida all’Inter: alla Juventus da svincolato

Potrebbe accendersi la sfida tra Inter e Juventus per il calciatore: Giuntoli ‘copia’ Marotta, è già caccia al prossimo colpo

Calciomercato finito? Non proprio. Ci sono i paesi dove la campagna trasferimenti è ancora in corso, come Arabia Saudita e Turchia, dove i club italiani (e non solo) sperano di riuscire a piazzare gli esuberi rimasti in rosa.

Ma c’è anche il mercato del futuro, praticamente già iniziato: occhi puntati sui calciatori in scadenza nel 2025, questo è il momento giusto per iniziare un primo approccio per piazzare poi un affare low cost tra qualche mese. Marotta è uno dei dirigenti che più spesso si è affidato ai giocatori a fine contratto per rinforzare la propria squadra. Lo ha fatto anche quest’estate con Zielinski e Taremi e potrebbe ripetersi anche nel 2025.

Potrebbe però fare lo stesso Giuntoli: la Juventus ha speso molto nella sessione di calciomercato che si è appena conclusa ed allora riuscire a rinforzare la rosa senza spendere una follia potrebbe essere una soluzione gradita anche alla Continassa. In particolare l’attenzione di nerazzurri e bianconeri si stanno concentrato su un difensore centrale che ha il contratto in scadenza a giugno: Danilho Doekhi.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Doekhi

Classe 1998, di proprietà dell’Union Berlino, il difensore centrale olandese è stato al centro di diverse voci di mercato, ma alla fine è rimasto al club tedesco. Per l’ultimo anno però visto che il contratto è in scadenza e il rinnovo non appare, al momento, soluzione percorribile.

Il suo nome può far raddrizzare le orecchie proprio a Inter e Juventus, due compagini che in futuro dovranno dare maggior consistenza al proprio reparto arretrato. La possibilità di prenderlo a zero a giugno è un’occasione che Marotta e Giuntoli potrebbero essere tentativi di sfruttare, ma non solo. Possibile anche che, se dovessero esserci le giuste condizioni, nerazzurri o bianconeri possono provare ad anticipare il tentativo per il centrale olandese già a gennaio.

Un po’ quanto successo lo scorso anno per la Juventus con Djalo, anche se in un’operazione poco fortunata per i bianconeri. La sfida all’Inter comunque è pronta a partire, non soltanto in campo.