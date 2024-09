Doppia cessione allo stesso club: Giuntoli può esultare

Restano fuori dal progetto della Juventus e Thiago Motta: ritorno di fiamma sul mercato per gli esuberi della squadra bianconera

Primo stop stagionale della Juventus, fermata sullo 0-0 dalla Roma nel big match della terza giornata del campionato di Serie A.

Thiago Motta ha lanciato nel secondo tempo tutti i nuovi acquisti Conceicao, Koopmeiners e Nico Gonzalez per cercare di scardinare la difesa giallorossa, senza riuscire però nell’intento. I bianconeri perdono la vetta solitaria del campionato, pur conservando l’imbattibilità difensiva. Alla fine Thiago Motta si accontenta e perderà diversi titolari vista la pausa per le Nazionali. Al ritorno dopo la sosta ci saranno gli impieghi in casa dell’Empoli, oltre all’esordio stagionale in Champions League all’Allianz Stadium contro il PSV Eindhoven.

Calciomercato Juventus, il Galatasaray torna sotto per Kostic e Djalò

Da capire nei prossimi giorni quale sarà il futuro degli esuberi alla fine rimasti alla Continassa e ovvero Kostic, Arthur e Djalò che la Juve non è riuscita a piazzare sul mercato.

Per il difensore ex Lille alla fine è sfumata proprio al pista Roma, mentre il brasiliano e il serbo non hanno trovato la destinazione a loro più congeniale per tornare giocare con continuità. Specialmente Kostic ha rifiutato tutte le squadre che si erano fatte avanti per il suo cartellino, tra cui la Fiorentina con il quale Giuntoli aveva chiuso per un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Per il 31enne mancino – come riporta la testata ‘Gala Haber’ in Turchia che conferma l’esclusiva di Calciomercato.it – può rifarsi sotto il Galatasaray, con il mercato turco che chiudere tra una settimana.

La Juve così si libererebbe di un ingaggio importante (Kostic guadagna quasi 3,5 milioni lordi all’anno) e inoltre potrebbe cedere al club di Istanbul Djalò, considerando anche l’interesse dei giallorossi di Turchia per il difensore che continua a non rientrare nei piani di Thiago Motta.