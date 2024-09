Sostituzione e via dallo stadio: bufera dopo il cambio

Ecco cosa è successo dopo il temine del primo tempo. Il calciatore sostituito fa discutere tutti: il puto della situazione

Sta facendo discutere non poco la serata del centrocampista, disastroso nel corso del primo tempo, tanto da essere sostituito all’intervallo.

E’ finito così tra le critiche Manchester United-Liverpool di Casemiro. Il brasiliano è stato protagonista in negativo della super sfida di Premier League, che ha visto i Reds chiudere in vantaggio il primo tempo grazie ad una doppietta di Diaz. Poi nella ripresa è arrivato il tris firmato da Salah, per il 3 a 0 definitivo.

I Red Devils hanno dunque perso malamente tra le mura amiche, finendo nel mirino della critica. Il più bersagliato è stato, come detto, l’ex Real Madrid, che ten Hag ha lasciato negli spogliatoi.

Manchester United-Liverpool, Casemiro sostituito e via dallo stadio

I tifosi lo hanno così bersagliato sui social, e molti di questi ne hanno chiesto la cessione immediata. Ma a far arrabbiare i sostenitori del Manchester United sono le immagini che stanno girando sui social, che immortalano Casemiro lasciare l’Old Trafford.

L’assenza di persone ha fatto pensare che il giocatore abbia abbandonato lo stadio proprio all’intervallo. Versione questa, riportata, anche da diverse testate, ma il club – come scrive il Manchester Evening News – l’avrebbe smentita. Di vero, però, c’è di certo che Casemiro è ormai indesiderato dai tifosi dei Red Devils.