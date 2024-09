Pecco Bagnaia vittima di uno spaventoso incidente, non è in pericolo: le condizioni

Francesco Bagnaia è finito vittima di uno spaventoso incidente durante il GP di Aragon in Spagna: le ultime sulle sue condizioni

Attimi di panico durante il GP di Aragon in Spagna, a finire protagonista a suo malgrado il campione in carica della MotoGP Francesco Bagnaia. Il pilota italiano è stato coinvolto in un terribile incidente a 5 giri dalla fine della gara, rischiando a causa di una collisione con Alex Marquez, che stava inseguendo per tentare di superarlo.

Una gara fin lì tranquilla quella in Spagna, che ha invece vissuto istanti di terrore per il nostro pilota italiano. Bagnaia aveva recuperato secondi preziosi su Marquez ed era in procinto di superarlo, quando il 28enne spagnolo ha sbagliato la manovra dopo una curva che aveva permesso allo stesso Pecco di passargli avanti.

Marquez è infatti finito largo e, nel tentativo di raddrizzarsi, è andato a scontrarsi proprio con la moto del pilota italiano, ancora piegato per seguire la traiettoria della curva. Immediata la caduta di entrambi, con Bagnaia che ha avuto la peggio e che avrebbe potuto rischiare danni ben peggiori se il destino non avesse deciso di proteggerlo.

Pecco Bagnaia non è in pericolo: le ultime dopo l’incidente

Nella caduta, infatti, il pilota Ducati e fratello di Marc, ha perso il controllo della moto che si è trascinata per diversi metri sopra il corpo di Bagnaia, rimasto schiacciato sotto il peso del veicolo. Una carambola che ha portato lo stesso Pecco a strisciare per diversi metri sull’asfalto con il braccio sotto la moto, fino a terminare sulla ghiaia a bordo pista.

Passato lo spavento iniziale, fortunatamente è apparso sin da subito che entrambi i piloti fossero lucidi e che non avessero subito colpi alla testa o a zone delicate del corpo. Escluso il peggio, e tenuta in conto la frustrazione di entrambi i piloti, si è proceduto con un i primi esami al braccio di Bagnaia, che hanno escluso qualsiasi tipo di frattura.

Pecco se l’è dunque cavata, ma la caduta resta e il distacco in classifica con Martin, capolista, è aumentato a 23 punti. La rimonta non sarà affatto semplice, ma il pilota italiano ci proverà la prossima settimana nel GP di Misano, che ci auguriamo possa regalarci importanti soddisfazioni in termini di classifica.