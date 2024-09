PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-ROMA 0-0: muro Bremer, Vlahovic macchinoso

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Roma, posticipo dell’Allianz Stadium valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Gara senza reti: Bremer il migliore dei bianconeri, Soulé non brilla

La Juventus frena e viene raggiunta in testa alla classifica da Inter e Torino dopo la terza giornata del campionato di Serie A.

La Roma di De Rossi esce dall’Allianz Stadium con un punto prezioso, mentre i bianconeri riescono a replicare le brillanti prove contro Como e Verona. Vlahovic e Dovbyk non fanno male, non brilla neanche l’ex Soulé nelle fila giallorosse. Muro Bremer nella difesa di Thiago Motta, Ndicka puntuale dalla parte opposta. Esordio nella Juve dell’atteso Koopmeiners, ancora però non al meglio della condizione.

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Savona 6

Gatti 6,5

Bremer 7

Cabal 5,5 (46′ Koopmeiners 5,5)

Locatelli 6 (66′ McKennie 6)

Fagioli 5,5 (66′ Douglas Luiz 6,5)

Cambiaso 6,5

Yildiz 5,5

Mbangula 5,5 (46′ Conceicao 6)

Vlahovic 5

Allenatore: Thiago Motta 5,5

TOP Juventus: Bremer 7 – Muro invalicabile, ben assistito da capitan Gatti. Annulla Dovbyk e detta legge nel cuore della difesa di casa.

FLOP Juventus: Vlahovic 5 – L’occasione più pericolosa è la sua, ma poi sparisce della partita. Fin troppo macchinoso, generando qualche mugugno dalle tribune. Non è giornata e Thiago Motta lo toglie per l’assalto finale.

ROMA

Svilar 6,5

Celik 6

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Angelino 6

Pisilli 6,5 (72′ Kone 6)

Cristante 6

Pellegrini 6 (82′ Baldanzi SV)

Soulé 5 (62′ Dybala 5,5)

Dovbyk 5 (82′ Shomurodov SV)

Saelemaekers 6 (62′ Zalewski 5,5)

Allenatore: De Rossi 6

TOP Roma: Ndicka 6,5 – A parte l’occasione di Vlahovic, sempre puntuale e preciso. Non sbaglia niente e dà sicurezza al reparto difensivo dei giallorossi.

FLOP Roma: Dovbyk 5 – Poco servito, però anche l’ucraino fa poco per cercare di smarcarsi dalle grinfie di Bremer e Gatti. Inizio di campionato finora da dimenticare per il bomber ucraino.

Arbitro: Guida 6,5

Il tabellino di Juventus-Roma: Soulè e Yildiz non brillano, esordio per Koopmeiners

JUVENTUS-ROMA 0-0

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal (46′ Koopmeiners); Locatelli (66′ McKennie), Fagioli (66′ Douglas Luiz); Cambiaso, Yildiz, Mbangula (46′ Conceicao); Vlahovic (83′ Nico Gonzalez). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Danilo, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Mancini, Angelino; Pisilli (72′ Kone), Cristante, Pellegrini (82′ Baldanzi); Soulé (62′ Dybala), Dovbyk (82′ Shomurodov), Saelemaekers (62′ Zalewski). A disposizione: Ryan, Marin, Smalling, Abudhamid, Dahl, Sangare, Paredes, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Fagioli (J), Saelemaekers (R), Bremer (J), Mancini (R)

Espulsi: –

Note: recupero 2’e 5′; spettatori 41.375