Mario Hermoso è arrivato a Roma: prime foto e autografi da giallorosso | VIDEO CM.IT

Mario Hermoso è atterrato a Roma: inizia ufficialmente l’avventura nella Capitale del difensore spagnolo

La Roma ha chiuso il suo primo rinforzo per il centro della difesa. Ed è un colpo a effetto come Mario Hermoso, svincolato ex Atlético Madrid con cui i giallorossi hanno trovato l’accordo per un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione.

Lo spagnolo ha scelto la Roma e De Rossi nonostante le offerte più importanti a livello economico ed è pronto per mettersi subito a disposizione dell’allenatore, che potrà lavorarci sfruttando la pausa. Hermoso è stato accolto da circa 25 tifosi entusiasti e lui si è concesso a foto e autografi.