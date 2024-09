Juventus, bordate contro Federico Chiesa: “Balle, smetta di fare la vittima” | ESCLUSIVO

Juventus, che bordate contro Federico Chiesa: “Balle, smetta di fare la vittima”. Le dichiarazioni in ESCLUSIVA dopo la separazione con i bianconeri

Stanno facendo ancora discutere le parole di Federico Chiesa rilasciate nel suo messaggio d’addio alla Juventus. Il neo attaccante del Liverpool ha infatti affermato di non aver mai chiesto un aumento dell’ingaggio al club bianconero in sede di rinnovo.

Intervenuto a TiAmoCalciomercato, sul canale Youtube di Calciomercato.it, Marcello Chirico si è espresso così del “caso” Chiesa: “Mi dispiace molto che vada via dalla Juventus perché, se sta bene, lo ritengo uno dei giocatori italiani più forti in assoluto. Però deve smettere di fare la vittima, di piangersi sempre addosso e di far passare gli altri come cattivoni. Bonucci in un’intervista gli disse devi farti anche tu un’esame di coscienza. Ecco, deve farsi un’esame di coscienza perché a me, così come penso anche a voi, risulta che Fali Ramadani sia andato lui per primo a chiedere l’aumento di ingaggio“.

Il giornalista vicino all’ambiente Juve ha poi concluso: “E chi lo manda Ramadani? Ci va perché il suo giocatore è d’accordo. Quindi non raccontiamo balle, l’aumento di ingaggio lo ha chiesto lui e la Juve non glielo ha dato”. Il caso Chiesa-Juve continua a far discutere anche dopo l’addio ufficiale.