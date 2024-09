Juventus, acquisto già bocciato: “Mi lascia molto perplesso”

La Juventus attende di iniziare a schierare in pianta stabile i nuovi acquisti, ma per uno di loro arriva già una bocciatura forte

L’Inter e il Napoli, negli anticipi, hanno battuto un colpo, ora tocca alla Juventus rispondere. Bianconeri tra poco in campo, in serata, contro la Roma, per confermarsi in testa alla classifica e per ribadire i segnali positivi delle prime due giornate. Primo big match per gli uomini di Thiago Motta, chiamato a dare altre risposte importanti con i suoi.

Sarà la prima volta, con la Juve, degli ultimi nuovi acquisti. Progressivamente, ci si attende che i volti nuovi di questa estate trovino spazio in formazione per cambiare il volto dell’undici bianconero. Ma la grande curiosità per i colpi di spessore messi a segno da Giuntoli lascia spazio alle prime criticità. Per uno dei colpi estivi della Juventus, arriva infatti una bocciatura considerevole.

Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto a ‘Sky Sport’, si è espresso in maniera molto critica su Douglas Luiz. Nelle intenzioni, il brasiliano dovrebbe essere il metronomo del centrocampo, ma il suo impatto sulla squadra torinese non è stato ottimale. “Tra i nuovi acquisti, Douglas Luiz mi lascia assai perplesso – ha spiegato – E’ stato escluso due volte dalla formazione titolare e quando è entrato mi ha ricordato il peggior Arthur“. Un abbrivio non incoraggiante, da capire se ci sarà una inversione di tendenza.