Juve-Roma, Motta: “Risultato giusto. Ecco il nostro obiettivo”

Le dichiarazioni di Thiago Motta al termine di Juventus-Roma, sfida valevole per la terza giornata di Serie A

Dopo due vittorie, arriva il primo stop della Juventus in campionato. I bianconeri non sono andati oltre il pareggio contro la Roma.

Thiago Motta analizza così lo 0 a 0 ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato una partita equilibrata – afferma il tecnico dei bianconeri -. Ci hanno fatto abbassare tanto, è stata una sfida in cui il risultato è stato giusto. Mi è piaciuta la prestazione di Vlahovic così come di tutta la squadra e anche di chi è subentrato. Precisione? Può migliorare Dusan, così come i suoi compagni, ma stasera abbiamo affrontato una squadra con un grande allenatore e con giocatori forti”.

Juve-Roma, Thiago Motta: “Tanti giocatori di qualitĂ . Presto per parlare di obiettivi”

Rispetto alle sfide precedenti, si è vista una Juve sotto ritmo – “Penso sia merito della Roma, che è una grande squadra. Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo. Nella ripresa abbiamo fatto un po’ meglio. E’ evidente che tante cose si possono migliorare per alzare il livello”.

I cambi però hanno alzato la qualità della squadra: “Abbiamo tanti giocatori di qualità , anche se oggi si è vista a tratti. Abbiamo tanti elementi forti, di partita in partita vedremo chi giocherà ”.

Si è fatto un’idea di quale può essere l’obiettivo della Juve? “Si – risponde Thiago Motta -. Giocare con l’Empoli al massimo e poi pensare alla Champions. La stagione è lunga e il percorso è lunghissimo, vedremo nei mesi importanti e ne parleremo. L’obiettivo è la prossima partita. Abbiamo un gruppo solido e formato”.