Doppia sconfitta a tavolino, è UFFICIALE: la clamorosa decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha preso una decisione piuttosto clamorosa: è stata stabilita una doppia sconfitta a tavolino, ormai è ufficiale

La nuova stagione è iniziata e inizia anche un lavoro piuttosto importante per la classe arbitrale e per il Giudice Sportivo. Già non mancano le polemiche in Serie A dopo le prime tre giornate e con la certezza che durante tutto l’anno potrebbero essercene molte altre, anche con il Var e anche per il comportamento di alcuni protagonisti in campo.

Come riportato da ‘valleumbrasport.it’, vi riportiamo ciò che è successo tra Vigor NGB e Montecastelli Vibio, match valido per la seconda giornata di Coppa Primavera di Prima Categoria Girone C. Si è creato un vero e proprio caos in campo che ha portato il Giudice a una decisione categorica e per molti versi sorprendente.

Il Giudice Sportivo ha decretato la doppia sconfitta a tavolino

Il risultato era di 2-1 in favore della Vigor, quando un calciatore del Montecastello Vibio ha calciato fuori dal campo il pallone per consentire i soccorsi a un compagno di squadra che si era infortunato nel frattempo. Come si legge dal referto, mentre l’arbitro si era avvicinato per sincerarsi delle sue condizioni, tanti calciatori hanno iniziato un capannello fatto di urla e spintoni.

La situazione è degenerata, dato che era stato lasciato un cancello colpevolmente aperto. “Entravano in campo alcuni tifosi i quali si univano al parapiglia creatosi; che nel frangente un calciatore del Montecastello Vibio veniva colpito al volto e cadeva per terra; che l’arbitro non riusciva ad individuare l’autore dell’aggressione”, si legge.

L’arbitro non ha potuto fare altro che decretare finito l’incontro, “ritenendo non più sussistenti le condizioni per la prosecuzione della gara, la sospendeva definitivamente chiedendo, fra l’altro, l’intervento della Forza pubblica“. Alla fine, il Giudice Sportivo ha decretato che “che la responsabilità della mancata prosecuzione della gara deve essere ascritta ad entrambe le squadre” e quindi doppia sconfitta a tavolino, con tanto di multe annesse per i due club.