DIRETTA Serie A, Fiorentina-Monza e Genoa-Verona: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Palladino e il Monza di Nesta e quello del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e il Verona di Zanetti in tempo reale

Il Monza ed il Verona fanno visita rispettivamente alla Fiorentina e al Genoa in due gare valida per la terza giornata del campionato di Serie A che precede la prima sosta per le Nazionali. Due sfide già molto delicate che saranno dirette nell’ordine dagli arbitri Colombo di Como e Ayroldi di Molfetta.

Da una parte, allo stadio ‘Franchi’, i viola del fresco ex Raffaele Palladino vanno a caccia del primo successo stagionale dopo quattro pareggi in altrettante partite, compresi i due nei playoff di Conference League contro la Puskas Akademia che poi ha portato al passaggio del turno soltanto ai calci di rigore. I biancorossi di Alessandro Nesta sperano di sfruttare le fatiche di coppa dei toscani per provare ad espugnare Firenze e voltare subito pagina dopo il ko interno contro il Genoa che ha fatto seguito al pareggio all’esordio con l’Empoli. La scorsa stagione i gigliati si imposero con il risultato di 2-1 in rimonta grazie ai gol degli ormai ex Nico Gonzalez e Arthur dopo l’iniziale vantaggio di Djuric.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Ferraris’, i rossoblu di Alberto Gilardino vogliono continuare a stupire dopo il pareggio nella prima uscita contro i campioni d’Italia dell’Inter e la vittoria esterna sul campo del Monza. Prima trasferta, invece, per i gialloblu di Paolo Zanetti, reduci da due risultati opposti nelle prime due uscite casalinghe: larga vittoria contro il Napoli e altrettanta netta sconfitta contro la Juventus. A differenza dell’altra partita che sarà visibile soltanto su Dazn, questa sarà trasmessa anche in tv su Sky Sport. Un anno fa, su questo stesso campo, i liguri ebbero la meglio di misura con una rete messa a segno da Dragusin. Calciomercato.it vi offre i match tra Fiorentina e Monza e tra Genoa e Verona live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Monza e Genoa-Verona

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodò, Mandragora, Cataldi, Gosens; Colpani, Beltran; Kean. All.: Palladino

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All.: Nesta

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Duda, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A:

Torino*, Inter* 7; Juventus, Napoli*, Empoli* e Lecce* 6; Genoa, Parma*, Udinese e Lazio* 4; Atalanta*, Verona e Bologna* 3; Fiorentina, Cagliari* e Milan* 2; Monza, Roma, Venezia* e Como 1.

* una gara in più