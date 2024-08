Ufficiale, un big lascia la Serie A: “Ha rifiutato dieci offerte”

Dopo tante voci di mercato, alla fine un altro dei calciatori più importanti della nostra Serie A lascia di nuovo l’Italia e va da Mourinho

La Fiorentina è stata senza dubbio tra le società più attive sul mercato nelle ultime ore di trattative, in cui ha sostanzialmente rifatto il centrocampo e lo ha reso molto più ‘capitolino’. Sono arrivati ieri in città sia Danilo Cataldi dalla Lazio che Edoardo Bove dalla Roma, entrambi in prestito con il 2002 giallorosso che ha anche l’obbligo di riscatto condizionato.

E poi Robin Gosens, che offrirà alternative importanti a Palladino, dopo un inizio di stagione non proprio incoraggiante per i viola. In campionato un pareggio col Parma e un altro senza reti con il Venezia, più i due su due pure in Conference League con la Puskas Academia eliminata solamente ai rigori col brivido e con un super De Gea. Insomma, la sensazione è che Palladino debba ancora lavorare parecchio per arrivare a una quadra. Anche perché sono comunque partiti giocatori importanti come Milenkovic, Nico Gonzalez e ora anche Sofyan Amrabat. Il marocchino era rientrato dal prestito al Manchester United che non lo ha riscattato, anche se lui inizialmente sperava in un esito diverso e ha aspettato per questo. Ma poi si è calato nuovamente nella realtà Fiorentina e lo ha fatto molto bene, sia tecnicamente che a livello di atteggiamento. Tanto da riprendersi comunque il posto da titolare.

Amrabat al Fenerbahce: “Mourinho ha detto che mi voleva dopo un Roma-Fiorentina”. Il presidente: “Ha rifiutato 10 squadre”

L’epilogo, però, è rimasto lo stesso: l’addio. Stavolta in direzione Turchia, dove abbraccerà il Fenerbahce di Jose Mourinho. Anzi lo ha già fatto, visto che il classe ’96 ha già svolto la conferenza di presentazione, terminata pochissimi minuti fa. Intanto il trasferimento è diventato ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sofyan Amrabat al Fenerbahce SK“. I viola lo hanno poi salutato anche sui social: “Grazie Sofyan per la tua professionalità, dimostrata fino al 120’ dell’ultima partita, con il giglio sul petto”.

Un’operazione fortemente voluta dallo stesso calciatore, come ha rivelato il presidente del club di Istanbul nella presentazione di oggi: “Amrabat ha ricevuto 10 offerte. Le ha respinte tutte e ha detto alla Fiorentina: ‘Voglio andare al Fenerbahce’. Solo l’ultimo giorno ha ricevuto 4 offerte dalla Premier e 1 dalla Spagna”. Durante la conferenza, il centrocampista marocchino ha poi rivelato un retroscena: “Se un allenatore come Jose Mourinho ti vuole, è difficile dire di no. Dopo Roma-Fiorentina mi ha detto: “Mi piacerebbe lavorare con te”. E oggi sono un giocatore del Fenerbahce”.