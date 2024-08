Scatta la sfida tra Inter e Milan: pianificato un colpo da 40 milioni

Inter e Milan potrebbero entrare in rotta di collisione nel prossimo futuro per un calciatore decisamente importante sulla scena europea: il colpo vale 40 milioni

Il calciomercato operato da Inter e Milan è stato decisamente diverso, visto che anche le necessità dei due club erano parecchio differenti tra loro. I nerazzurri hanno pensato essenzialmente a puntellare la squadra e sistemare i conti, seguendo la linea imposta da Oaktree e dando importanti alternative a Simone Inzaghi, a fronte di una spesa per nulla eccessiva.

I rossoneri avevano maggiori necessità per quanto riguarda le operazioni in entrata e alla fine hanno dato grande impulso al progetto di Paulo Fonseca, mettendoli a disposizione calciatori importanti come Morata, Fofana e Pavlovic, solo per citare i tre colpi principali. Ora le bocce sono ferme e le dirigenze potranno iniziare a valutare con più calma eventuali colpi da mettere a segno a gennaio o per giugno prossimo.

E proprio in tal senso, Inter e Milan potrebbero entrare in rotta di collisione per lo stesso obiettivo nel cuore della difesa. Stiamo parlando di Sven Botman: non è la prima volta che il centrale viene accostato alle big milanesi. Mancino di piede, è reduce da un grave infortunio che l’ha tenuto ai box per mesi, ma proprio per questo la Serie A potrebbe approfittarne.

Botman lancia la sfida tra Inter e Milan: affare per il 2025

Botman è mancino di piede, un ruolo che, anche dopo l’arrivo di Pavlovic, resta piuttosto carente nella costruzione della rosa del Milan. I rossoneri, quindi, potrebbero pensare a un investimento importante in quella posizione di campo e puntare proprio sul calciatore del Newcastle, nonostante una valutazione piuttosto alta.

Infatti, i Magpies per cederlo chiedono almeno 40 milioni di euro, una cifra piuttosto alta per un difensore centrale, anche se nel pieno della carriera e con molti anni davanti. Eppure, anche l’Inter, in vista dei contratti in scadenza di Acerbi e de Vrij potrebbe farci più di un pensiero.

C’è sicuramente bisogno di un nuovo titolare nel reparto e Botman potrebbe essere il profilo giusto, che Oaktree potrebbe avallare nonostante i costi dell’operazione. La sfida, dunque, è servita, anche se l’affare probabilmente per i nerazzurri potrebbe decollare solo in prestito oneroso con diritto di riscatto e l’obbligo che potrebbe scattare a determinate condizioni.