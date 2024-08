PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PARMA 2-1: finale thriller al Maradona, decide Anguissa

Voti e pagelle tabellino di Napoli-Parma, match valido per la terza giornata del campionato di Serie A:

Incredibile al Maradona: grazie al maxi recupero concesso dall’arbitro, il Napoli ribalta la partita e vince 2-1 contro il Parma.

Sblocca la gara Bonny, su calcio di rigore ben battuto. Nel primo tempo, il Parma disputa una gara attenta, ordinata. Il Napoli cade nella trappola di Pecchia. Nella seconda frazione, invece, cambia musica. Ma la frittata la combina Suzuki che lascia i suoi in 10, senza ulteriori cambi, e senza un portiere di ruolo. Il Napoli ribalta tutto nel recupero con Lukaku e Anguissa.

NAPOLI

Meret 6.5

Di Lorenzo 6

Rrahmani 5.5

Buongiorno 6

Mazzocchi 5.5 (78′ Simeone 6)

Lobotka 6

Anguissa 5.5

Olivera 5.5 (45′ Spinazzola 5.5)

Politano 6 (69′ Neres 6.5)

Kvaratskhelia 6.5

Raspadori 5.5 (62′ Lukaku 7)

Antonio Conte 6.5 – E’ un Napoli da migliorare. Troppo lungo e il rischio dell’imbucata è sempre dietro l’angolo. Ma il mister ha trasmesso cuore e idee, che dopo Bologna si sono viste anche contro il Parma. Ora ha anche il centravanti richiesto, ci aspettiamo un altro Napoli da Cagliari in poi.

Top Napoli Lukaku 6.5 – Pronti, via e si presenta al Maradona con un gol. E’ arrivato l’attaccante a Napoli.

Flop Napoli Anguissa 5.5 – Lento, sempre in ritardo e deconcentrato. Partitaccia. Non è uscito solo perché McTominay è in tribuna. Ma ha il merito di segnare il gol partita. Una delle poche giocate positive della sua gara.

PARMA

Suzuki 5

Coulibaly 6

Balogh 6 (73′ Osorio 5.5)

Circati 6

Valeri sv (8′ Del Prato 5.5)

Sohm 6

Bernabe 6.5

Man 6

Kowalski 6.5 (57′ Almqvist 5.5)

Mihaila 6.5 (73′ Charpentier sv)

Bonny 6.5 (57′ Cancellieri 5.5)

Fabio Pecchia 6 – Aveva ingarbugliato il gioco di Conte. Ha una squadra con gamba e cuore. Nel secondo tempo stava tenendo, pur avendo abbassando ragionevolmente il baricentro, ma la partita cambia dal momento dell’espulsione di Suzuki. E non ha colpe.

Top Parma Kowalski 6.5 – Classe 2005. Elegante, intraprendente, coraggioso. Ha disputato un primo tempo da incorniciare.

Flop Parma Suzuki 5– Lascia i suoi in dieci uomini commettendo una pazzia sullo 0-1, a 15 minuti dalla fine. Ha rovinato la sua buona prestazione, in un momento delicato: Pecchia aveva finito tutte le sostituzioni.

Il tabellino di Napoli-Parma

Napoli-Parma 2-1: 19′ Bonny, 90+2 Lukaku, 96′ Anguissa

Formazione Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (79′ Simeone), Lobotka, Anguissa, Olivera (45′ Spinazzola); Politano (69′ Neres), Kvaratskhelia, Raspadori (62′ Lukaku)

Formazione Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh (73′ Osorio), Circati, Valeri (8′ Del Prato); Sohm, Bernabe; Man, Kowalski (57’Almqvist), Mihaila (73′ Charpentier), Bonny (57’Cancellieri).

Arbitro Paride Tremolada

VAR: Di Bello

Ammoniti: Anguissa (N), Lobotka (N), Conte (N)

Espulsi

Note: 50000 spettatori