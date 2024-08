Osimhen-Arabia, l’annuncio ufficiale: “Trattativa conclusa”

Cos’è successo nelle ultime ore di calciomercato in casa Napoli con la permanenza a sorpresa di Victor Osimhen

Chiamato questa sera a dare continuità all’ottimo risultato contro il Bologna, il Napoli dovrà affrontare al Maradona una delle principali sorprese di questo campionato: il Parma. La squadra di Antonio Conte ha finalmente accolto ufficialmente in rosa Romelu Lukaku, vero grande obiettivo per l’attacco. Ma non solo, visto che negli ultimi giorni di mercato ha definito anche gli arrivi a centrocampo di McTominay e Gilmour.

A macchiare quanto di buono fatto in entrata dagli azzurri, però, è stata la gestione del caso Victor Osimhen. L’attaccante, che da mesi aveva espresso il desiderio di andar via, è stato subito messo fuori squadra dal Napoli ad inizio pre-campionato. Nonostante le numerose trattative intavolate tra Premier League e Arabia Saudita, nella giornata di ieri non sono andati a buon fine i negoziati con Chelsea e Al-Ahli. Il centravanti nigeriano non è stato iscritto al campionato italiano e rischia seriamente di rimanere fermo sino al prossimo gennaio.

Del caso Osimhen ha parlato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’ nel pre-partita di Napoli-Parma: “La situazione è estremamente chiara dalla fine dell’anno scorso. Dall’inizio del ritiro Victor ha espresso l’assoluta volontà di non stare a Napoli, di non giocare più per il Napoli, noi abbiamo cercato di assecondarlo. Poi è chiaro che il mercato è stato complicato, c’è una domanda e c’è un’offerta. Pensavamo di aver concluso una trattativa, ma non è andata a buon fine evidentemente. Abbiamo fatto investimenti importanti, abbiamo acquisito Lukaku e abbiamo tenuto Raspadori e Simeone, che non era scontato. In questo momento noi teniamo quella che è la nostra linea di coerenza, che abbiamo avuto dall’inizio. Lui ha espresso la volontà di non giocare per il Napoli e noi abbiamo fatto altre scelte. Il mercato è ancora aperto, ci sono tante opzioni, ma io non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato“.