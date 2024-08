Nuova offerta per Rabiot, Milan avvisato: così cambia tutto

La definitiva irruzione nella trattativa rischia di cambiare i piani del Milan sul fronte Rabiot: le ultime indiscrezioni dalla Turchia

Sebbene la sessione estiva di calciomercato si sia chiusa da poche ore, i club italiani hanno ancora a disposizione diverse modalità per perfezionare nuovi affari. Oltre al capitolo uscite, non sono poche le big di Serie A che potrebbero decidere di puntare i rispettivi organici ricorrendo al mercato degli svincolati. Ne sa qualcosa la Roma, che dopo aver visto sfumare l’affare Danso ha dirottato le sue attenzioni su Hermoso e Hummels, ma non solo.

Come evidenziato dalla nostra redazione, il Milan non ha ancora mollato la pista che porta ad Adrien Rabiot. Per il francese, infatti, i rossoneri sono disposti a mettere sul piatto un’offerta da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Dopo non essere riuscito a trovare l’incastro vincente per mettere le mani su Koné, acquistato ufficialmente dalla Roma, il club meneghino vorrebbe ritagliarsi importanti spazi di manovra sul fronte Rabiot. Nella corsa al centrocampista francese, però, la concorrenza non manca. Accostato in tempi e in modi diversi ad alcuni club di Premier e Liga spagnola, l’ex Juve sarebbe ora finito nel mirino del Galatasaray, alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare la propria mediana.

Come riferito dal giornalista turco Yakup Çınar, infatti, i colloqui tra il club giallorosso di Istanbul e la mezzala francese avrebbero portato il Galatasaray a formalizzare un’offerta verbale al calciatore. Sebbene fino a questo momento il ‘Duca’ non abbia mai aperto in maniera convinta all’ipotesi di trasferirsi in Turchia, non andrebbero esclusi improvvisi colpi di scena. Sotto questo punto di vista il pressing del Galatasaray è convinto e la compagine di Istanbul si aspetta una risposta definitiva nel corso delle prossime ore. Staremo a vedere cosa succederà.