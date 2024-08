Napoli-Parma, esordio per Lukaku: l’incredibile reazione del Maradona

Attorno al 62′ arriva l’esordio per Romelu Lukaku: debutto in maglia azzurra in Napoli-Parma

Gara bloccata per gli azzurri quando passa un’ora dal fischio d’inizio e il Parma è sopra di un gol, grazie al rigore di Bonny. Raspadori non incide e Conte decide di gettare nella mischia Romelu Lukaku.

Attorno al 62′ arriva il cambio che tutto il Maradona attendeva. L’intero stadio ha urlato il nome dell’ex Roma e Inter e dopo appena 20 secondi ha avuto subito un’occasione in area di rigore, poi annullata per fuorigioco.

Il suo ingresso ha scaldato i supporter azzurri, che hanno poi ripreso a cantare con maggiore vigore e intensità.

Già prima del calcio d’inizio, alla presentazione dei 7 acquisti del Napoli, lo stadio Maradona ha esultato con boato all’entrata in campo di Lukaku. Il centravanti belga ha ricambiato salutando. Ora aspetta di sbloccarsi davanti al suo pubblico.