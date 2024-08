Milan, i tifosi aspettano ancora: il bomber… la prossima volta

Il Milan ha ancora una volta rimandato l’acquisto di un nuovo centravanti. Il sogno si è infranto con il mancato arrivo di Ziekzee

Erano i primi giorni di giugno quando i tifosi sognavano ad occhi aperti l’arrivo, finalmente, del grande attaccante. Tutto, infatti, sembrava essere in discesa per l’acquisto di Joshua Zirkzee.

L’olandese aveva messo d’accordo proprio tutti, nessuno escluso, da Ibra alla dirigenza, passando per i fan, entusiasti di vedere a San Siro un calciatore con la nove sulle spalle con una qualità immensa come quella dell’ex Bologna.

Erano i primi di giorni di giugno, quando l’affare appariva in dirittura d’arrivo, con il Milan, che aveva incassato il sì di Zirkzee ed era pronto a pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Sembrava, dunque, tutto davvero fatto. L’unico ostacolo era rappresentato dalle commissioni all’agente. Un ostacolo rimasto, poi, come tutti sappiamo, insuperabile, con il calciatore che alla fine ha deciso di volare a Manchester.

Da quel momento, di fatto, il sogno di mettere le mani su un grande centravanti è svanito. I tifosi hanno subito capito che non sarebbero arrivati né Sesko né Gimenez né un altro giovane bomber. Così Zlatan Ibrahimovic e la dirigenza rossonera ha deciso di puntare su Alvaro Morata. Un ripiego, che di fatto ha solo rimandato il problema.

Milan, un nuovo centravanti dopo Morata

Dopo aver accolto Alvaro Morata, nelle ultime settimane di calciomercato, il tifoso del Milan, ha così aspettato con ansia l’arrivo di un vice dello spagnolo.

Si è sognato un attaccante giovane capace di crescere al suo fianco; si è sperato anche in Fullkrug, ma nessuno di questi è arrivato. Alla fine il Milan ha deciso di prendere Tammy Abraham, completando il reparto offensivo con un giocatore scartato dalla Roma. Non proprio una prima scelta, non proprio un giocatore che dà garanzie. E dire che in questi giorni i tifosi sui social, pensando al grande Milan di un tempo, hanno sognato l’acquisto di Victor Osimhen. Una suggestione virtuale, che tale ovviamente è rimasta. Impossibile per il Diavolo pensare ad un colpo del genere.

Il Milan e i suoi tifosi, dopo Olivier Giroud, dovranno dunque aggrapparsi all’esperienza di Alvaro Morata e alla voglia di rinascita di Tammy Abraham, sperando che Francesco Camarda continui a bruciare le tappe. La maglia numero nove è lì che l’aspetta e il mondo rossonero, nessuno escluso, ci crede per davvero.