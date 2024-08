Lazio-Milan, tutti gli occhi su Leao e Theo: come hanno reagito nel riscaldamento

Ecco come Rafael Leao e Theo Hernandez hanno affrontato il riscaldamento all’Olimpico prima di Lazio-Milan, che vivranno dalla panchina

All’Olimpico c’è Lazio-Milan, gara densissima di significati e pesantissima per la stagione e l’umore delle due piazze e delle dirigenze. Entrambe sono reduci da una sconfitta esterna per 2-1, a Udine e Parma, con le relative critiche a pioggia. Inevitabili.

Soprattutto per i rossoneri, con Paulo Fonseca già sotto osservazione in attesa della prima vittoria in campionato, nonostante la fiducia della società già incassata. Ma la classifica piange, anche se è solo la terza giornata non è assolutamente più possibile sbagliare. Lo sa bene l’allenatore portoghese, che oggi ha scelto di cambiare radicalmente dopo la pessima prestazione di qualche big. Rafael Leao e Theo Hernandez sono i grandissimi esclusi di questo big match, scarichi fisicamente e mentalmente a Parma e non solo. Un messaggio chiarissimo e mirato da parte di Fonseca e di tutto il Milan. Sul terreno dell’Olimpico nel riscaldamento, ovviamente tutti gli occhi sono andati su di loro. Ma entrambi sono parsi completamente sereni, niente musi lunghi, al contrario tanti sorrisi soprattutto nel torello, abbastanza blando come di consueto per le ‘riserve’. Leao ha fatto Leao, i soliti trick, gli scherzi, insomma non è sembrato niente affatto provato da questa decisioone del tecnico. Idem per Theo. Curiosità anche per Tammy Abraham che ieri da Roma è andato a Milano per tornare nel giro di una manciata di ore. L’inglese è convocato, ha ritrovato l’amico Tomori, chissà se entrerà a gara in corso vista l’assenza di Jovic. Per lui è un po’ come un derby.