Lazio al buio dopo il primo tempo col Milan, Olimpico furioso: che bordata di fischi

Dopo il primo tempo pessimo della Lazio col Milan, l’Olimpico fa sentire tutta la sua delusione al duplice fischio dell’arbitro

La Lazio conferma quanto di negativo si era visto a Udine e intravisto col Venezia, dove però l’attacco girava bene e ha recuperato agli errori dietro.

Dopo i primi 45 minuti contro il Milan, il risultato dice 1-0 per i rossoneri grazie al gol di Pavlovic nei primi minuti di gara, lasciato completamente solo dalla difesa della Lazio su calcio d’angolo. Eppure la squadra di Baroni era partita bene, l’occasione per Dia e un’altra chance, ma dopo la rete degli ospiti si è praticamente spenta. Un primo tempo in decrescendo, dai contenuti tecnici poverissimi mentre il Milan imperversa soprattutto sulla sua fascia sinistra, quella di Lazzari per intenderci, senza però concretizzare. Una prestazione deludente in tutto e per tutto, che ovviamente l’Olimpico non può gradire, già in aperta contestazione con Lotito e il ds Fabiani per un mercato che non ha regalato ulteriori squilli e che ha lasciato una rosa profondamente incompleta. E infatti a fine primo tempo la Lazio è stata tempestata di fischi, sonorissimi. E Baroni infatti procederà al doppio cambio: Isaksen e Marusic, presumibilmente per Tchaouna e Lazzari.