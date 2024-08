L’annuncio sulla Ferrari lascia tutti a bocca aperta: così cambia tutto

La Ferrari ci crede ancora e vuole sorprendere fan e appassionati in un momento decisivo per la stagione: ecco l’ultimo annuncio

La Ferrari è salita anche in questa stagione sull’altalena dei risultati. La Rossa è riuscita a ottenere talvolta ottimi risultati in pista, ma poi ha dovuto fare i conti con la prova della continuità e non sempre è andata a suo favore, anzi. Le speranze, però, non mancano per un finale di stagione che si preannuncia bollente e potrebbe portare grandi novità anche nell’assetto della macchina.

L’appuntamento dell’attuale weekend è quello dal grande fascino, visto che si sta svolgendo il Gp di Monza, uno dei tracciati storici in Italia e in tutto il mondo, che però presenta anche diverse insidie dal punto di vista tecnico. Per affrontarlo al meglio, c’è bisogno di un assetto aerodinamico piuttosto scarico e poi di una buona guidabilità nel secondo settore del tracciato.

Per questo la Ferrari, un po’ come tutti i team, ha cercato di rendere la vettura sempre più stabile e cercando di superare il problema del graining, che sicuramente inciderà su strategie e assetti di gara. Ma è arrivata anche una dichiarazione da parte di uno dei protagonisti del team rosso, che ha lasciato in molti a bocca aperta.

Vasseur fa sognare i tifosi: “Le cose possono cambiare molto rapidamente”

A fare il punto della situazione in vista del grande appuntamento è stato il Team Principal Frederic Vasseur, in conferenza stampa, sottolineando che in questa Formula 1 i dettagli fanno ancora di più la differenza rispetto al passato. E riferendosi alle prove libere: “Già dai giri che abbiamo fatto quest’oggi si comprende quanto la situazione sia serrata e tutto possa cambiare anche da un giorno all’altro. Per questo, dobbiamo concentrarci esclusivamente su di noi, avendo come obiettivo la massimizzazione della prestazione“, ha detto.

In generale, i tifosi possono sperare che le cose vadano sempre meglio e lasciandosi alle spalle tutti i momenti negativi: “Ritengo che abbiamo fatto un enorme passo avanti rispetto a 12 mesi fa. Vogliamo sviluppare la macchina e per fare questo si possono correre dei rischi: a volte si viene premiati e a volte non va altrettanto bene”.

E vedremo se già a Monza ci saranno dei cambiamenti repentini che faranno fin da subito la differenza o bisognerà ancora aspettare per vedere la Ferrari splendere.