Juventus-Roma, Thiago Motta LIVE: “Giocheremo contro una squadra forte. Mercato in uscita ancora aperto…”

Vigilia di Juventus-Roma, match clou della terza giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta

Mercato finito, adesso concentrazione solo sul campo per la Juventus che ospiterà la Roma domani sera nel big match dell’Allianz Stadium.

La squadra di Thiago Motta arriva da due vittorie consecutive in questo inizio di campionato e vuole riportarsi nuovamente in vetta dopo le vittorie del venerdì di Inter e Torino, con l’obiettivo di restare così a punteggio pieno in classifica. C’è curiosità per capire quale sarà la scelta dell’allenatore bianconero sugli ultimi acquisti Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners, ufficializzati nei giorni scorsi dalla ‘Vecchia Signora’.

Thiago Motta interviene dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium alla vigilia della sfida contro la Roma.

PERICOLI – “La Roma è una squadra forte e determinata. Ci sarà lo stadio pieno. Noi bbiamo fatto una buona preparazione con entusiasmo e responsabilità, siamo pronti a tutto in quella che sarà una bellissima partita”.

DJALO, KOSTIC E ARTHUR – “Fanno parte della Juventus e il mercato in uscita è ancora aperto. Sono felide del mercato perchè sono arrivati giocatori forti che completeranno una squadra forte”.

RISCHIO TROPPI COMPLIMENTI – “Siamo solo alla terza giornata, provo sempre a mantenere un equilibrio, non ascoltare troppo gli elogi e le critiche, mantenendo la stessa linea. Lavorare con impegno e responsabilità, domani c’è un avversario forte che sarà determinato per fare la sua partita, dovremo fare il massimo per portare la partita dove conviene a noi. Tutto il resto non ha importanza”.

TUTTI A DISPOSIZIONE DELLA SQUADRA – “Tutti i ragazzi hanno fatto uno sforzo, vedi Koopmeiners, per venire in questo grande club storico, giocatori con fame e qualità, intelligenti, sanno che devono mettere tutto a disposizione della squadra”.

KOOPMEINERS – “Convocabile e in forma per domani, come tutti”

IN AGGIORNAMENTO