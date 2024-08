Dopo gli anticipi delle 18.30, si chiude il sabato della terza giornata del campionato di Serie A con le due sfida Lazio-Milan e Napoli-Parma

Mentre le sfide Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari vanno in archivio, si giocano gli ultimi due match del sabato validi per la terza giornata del campionato di Serie A: sfide interessanti e importanti, Lazio-Milan e Napoli-Parma.

I biancocelesti di Marco Baroni, dopo aver conquistato i tre punti all’esordio stagionale contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, sono incappati nella sconfitta nel turno precedente sul campo dell’Udinese di Florian Thauvin, mettendo in campo una prestazione decisamente insufficiente. Ma anche l’allenatore degli avversari di giornata, Paulo Fonseca, non se la passa meglio. Dopo il pareggio in rimonta all’esordio casalingo contro il sorprendente Torino di Paolo Vanoli, i rossoneri sono stati sconfitti dal Parma di Fabio Pecchia e non possono contare sull’infortunato Alvaro Morata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Dia, Tchaouna; Castellanos. All. Baroni

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Fofana, Reijnders, Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Torino*, Inter* 7; Juventus 6; Empoli* e Lecce* 6; Genoa, Parma, Udinese 4; Atalanta*, Napoli, Verona, Lazio e Bologna* 3; Fiorentina, Cagliari* 2; Milan, Monza, Roma, Venezia*, Como 1

* una gara in più

L’altra sfida di serata è quella che vede di fronte il Napoli e il Parma. I padroni di casa, guidati in panchina da Antonio Conte, si presentano a questo appuntamento dopo la rotonda vittoria casalinga ottenuta nel turno precedente contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Riscattata così il pesante 3-0 patito all’esordio stagione contro il Verona di Paolo Zanetti. Avversario di giornata sono gli insidiosi gialloblu dell’ex Fabio Pecchia, protagonista da calciatore in maglia azzurra. I ducali hanno, infatti, battuto il Milan di Paulo Fonseca la scorsa settimana, mentre avevano pareggiato con la Fiorentina di Raffaele Palladino nella prima partita stagionale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-PARMA

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. ContePARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Bernabe; Man, Kowalski, Mihaila, Bonny. All. Pecchia

