DIRETTA Juve-Roma, De Rossi è una furia: “Avete fatto una cosa gravissima, devo querelare” LIVE

Daniele De Rossi torna a parlare in conferenza stampa al termine di una settimana frenetica per il mercato, non ancora chiusa: le parole prima di Juve-Roma

Il mercato è chiuso, ma non per la Roma. I giallorossi hanno vissuto un ultimo giorno paradossale per certi versi, senza però l’arrivo di un difensore centrale che era tra gli obiettivi principali. Per questo Ghisolfi e Lina Souloukou stanno provando a sondare il mercato degli svincolati, tra Hermoso e Hummels. Ma domani c’è anche la Juventus e le pressioni aumentano a dismisura considerando le prime due partite.

Alla vigilia del big match dell’Allianz Stadium, le parole in conferenza stampa di Daniele De Rossi dal centro sportivo di Trigoria, con la diretta scritta su Calciomercato.it dalle 14:

De Rossi in conferenza stampa prima di Juve-Roma

Bilancio del mercato? C’è ancora possibilità in difesa con gli svincolati. “Sono contento del mercato, bilancio positivo, siamo inciampati su una cosa che non potevamo prevedere in difesa, ma ora ci metteremo mano. Abbiamo però alzato il livello della squadra, sono arrivati giocatori importanti. Kone e Saelemaekers mi piacciono molto entrambi, uno come Kone mancava e avevamo molto bisogno di mettere ‘ciccia’ a centrocampo, lo avevo chiesto più volte. Lo stesso per gli altri che sono già arrivati prima e non vanno dimenticati. Siamo cortini in difesa, ma ci sono state altre situazioni, poi anche l’altra operazione eventualmente mi avrebbe reso felice”.

Kone e Saelemaekers convocati domani? “Sì, salvo problematiche delle ultime ore ci sono tutti, valutando i minuti che hanno avuto le loro prestagioni. Ma tutti verranno con noi”.

Su Motta e la Juve. “Thiago è un amico, non uno di quelli che senti quotidianamente ma ogni volta che lo vedi lo abbracci, uno di quelli che quando arriva a un risultato sei felice per lui, anche se lo scorso anno è stato a nostro discapito. Se l’è meritato, per risultati e per come gioca la squadra, anche perché ci sono quelli che hanno il tocco magico. Lui ha qualcosa di speciale, ci è arrivato con gli anni e la gavetta, è uscito alla grande da situazioni complicate e ora si sta godendo i frutti in una big. Loro sono partiti bene, sarà difficile, hanno fatto un mercato importantissimo e costoso ma stanno facendo risultati anche con i giovani. Con lui non te la porti mai da casa la formazione, non si può mai rilassare, può sempre sorprenderti, ci stiamo preparando sulla Juventus che ci aspettiamo ma non sui singoli. Ma possiamo fare la nostra ottima prestazione anche a Torino”.

Rispetto alla Roma di maggio questa squadra è più forte? “Ora fare un bollettino è difficile, avevamo mesi alle spalle di lavoro. Ma la squadra sta andando nella direzione che volevo io, sono stato supportato, in quello che avevo chiesto, per me abbiamo fatto un mercato migliore dell’Inter paradossalmente. Ma l’Inter parte da un livello più alto, è più forte, doveva solo aggiungere 2-3 giocatori. E la direzione che sta prendendo questa squadra è fare come l’Inter, aggiungere 2-3 pezzetti. Ieri hanno fatto paura a tutti. Se continueremo a lavorare come questo mercato in poco tempo non vedo problemi nel pensare di lottare per lo scudetto. Non sono cose che si fanno in un mese o due, o con un mercato, la direzione però è giusta, sarà sempre più facile fare mercato perché invece che cambiare 9 giocatori dovremo fare come l’Inter. I patti dell’inizio sono stati rispettati e sono soddisfatto, poi nel frattempo è difficile gestire e ci sta”.

Abdulhamid che impressione ha dato? “L’ho visto solo due allenamenti, ha caratteristiche che cerco io, non lo conoscevo molto, ho parlato a lungo con Mancini, Trani, Gagliardi che forse è stato il primo a consigliarmelo. Vedono un futuro campione in lui, dobbiamo lavorare molto tatticamente e tecnicamente, ma va a 2000 all’ora, va velocissimo. Dobbiamo aggiungere nozioni tattiche, è un ragazzo solare e positivo, può darci una mano, dobbiamo aiutarlo a inserirlo coi tempi giusti in una squadra già forte di suo. Io ho sempre detto che questa era una squadra forte, dovevamo mettere gamba e intensità e così è stato”.

In questi giorni abbiamo saputo che ha provato la difesa a tre: questa idea? Era pensata per Danso questa cosa? “Quante cose avete saputo, come lo avete sapute? Noi costruiamo sempre a tre, sì avevo immaginato Danso in una difesa a tre. Comunque non cambia molto, costruiamo sempre a tre, poi variamo. Anche lo scorso anno abbiamo abbassato un esterno. Si può fare perché tante squadre attaccano con 5 giocatori, non ci siamo inventati niente. Comunque non cambia molto, può essere a cinque più statica. Sembra una supercazzola ma è così. Un allenattore deve gestire un mercato in base alle idee tattiche”.

Il piano di ringiovanimento ottenuto, patrimonializzazione ok, come si incastra in questo la cessione di Bove? “Mi dispiace sia andato via, ma non l’ho bloccato. Non gli ho detto di rimanere a tutti i costi, sono stato chiaro con tutti che volevo mettere dentro altri due centrocampisti più dinamici e ci sarebbe stato meno spazio. E già lo spazio che gli avevo dato lo scorso anno non gli bastava, giustamente, perché con me aveva giocato meno di quanto avesse fatto con Mourinho. Mi ha detto che aveva bisogno di giocare e io non gliel potevo garantire, quindi ha cercato altro. Dispiace, perché è forte, legato a questo ambiente, ma io devo fare scelte e non posso pensare in base alla simpatia per un giocatore o alla paura che possa diventare fortissimo come Frattesi e gli altri. Lo spero, perché merita di entrare in Nazionale. Comunque è in prestito, non è ancora detto nulla, ci siamo abbracciati e vale quello. Vale lo stesso di Dybala. So che la gente è dispiaciuta, se avessi voluto rimanere intoccabile non sarei venuto qui ad allenare o avrei fatto scelte populiste. Devo rispettare la sua voglia di giocare e che ragazzo è, quanto meritasse di spiccare il volo”.

Ha cambiato parecchie volte la sua idea della Roma secondo il mercato, è stato complicato? “Sì, ho sentito Di Francesco e Gasperini che il campionato inizia dopo la sosta. Non lo penso, perché dovevamo vincere le prime due in ogni caso. Il campionato col mercato aperto è sporcato ma lo è anche per l’Empoli, per il Torino che ha perso Bellanova due giorni prima della partita e poi ha vinto. Siamo tutti sulla stessa barca, per me è una follia ma si poteva fare meglio. Poi in due partite un rigore non dato, 5 legni. È complicato gestire, ma è il lavoro dell’allenatore. Non succede solo a me, devi far entrare tutti nel progetto di calcio”.

Quanto c’è di vero nei litigi con Souloukou, Cristante e Mancini? “Solo quello con Bryan è vero, è stata una discussione normale in campo per dieci secondi, senza parole grosse. E poi è diventata che lo avevo picchiato, ed è una cosa grave proprio perché c’era una base vera vuol dire che qualcuno gli ha voluto dare una sfumatura diversa. E come faccio da qualche tempo mi tocca querelare, perchè se ti inventi bugie sulla mia professione… Hanno detto che ho messo le mani addosso a un mio giocatore e non è normale, va bene che a Roma se ne inventano tante ma non ve lo permetto. Si è scritto che ho litigato con la Souloukou prima e dopo l’Empoli ma io neanche l’ho visto. Si è scritto di Mancini, lo hai scritto tu e magari ti hanno dato la polpetta avvelenata, magari potevi verificare. Sai Cristante abbiamo discusso, ma di Mancini non lo sapevo neanche, me l’ha detta lui. È grave, il vostro lavoro è dire quello che è successo, trovare scoop, ma inventarli non ha difesa. E chi è fuori ci crede, non facciamo il bene mio e della società, non aiutiamo la Roma. Se c’è qualcosa giusto che la scriviate , ma di queste tre cose l’unica che aveva una lontana parvenza di verità era Bryan. Ci siamo scontrati a 20 metri di distanza 20 secondi, il giorno dopo ci siamo abbracciati normalmente. Invece è diventata una rissa, è tanto grave”.

