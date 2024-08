Dall’Arabia Saudita alla Turchia: dove il calciomercato è ancora aperto

Il calciomercato in Italia si è chiuso venerdì alle 24, ma ci sono dei Paesi dove è ancora aperto: tutte le date

Fine dei giochi, almeno in Italia e nei principali paese europei.

La sessione estiva di calciomercato per la Serie A è terminata alla mezzanotte di venerdì, ma c’è ancora la possibilità di vendere nei paesi in cui il mercato è ancora aperto. Non in Inghilterra, Germania, Francia e Spagna altri campionati il gong è suonato venerdì sera.

Ma quali sono le scadenze nei campionati in cui la sessione estiva è ancora aperta e quali sono questi paesi? C’è una meta ambita come l’Arabia Saudita, dove la fine del mercato è stata anticipata al 2 settembre rispetto all’iniziale data del 6 ottobre. Ci sarà tempo quindi altri tre giorni per provare a fare affari con la Saudi Pro League.

La data è la stessa anche in Brasile o, per tornare in Europa, Portogallo, Olanda, Danimarca e Norvegia. Tre giorni più tardi sarà la volta di Austria e Croazia, mentre il giorno dopo toccherà a Belgio e Polonia. Il 9 settembre non si potrà più acquistare e vendere calciatori in Qatar, così come in Romania e Svizzera.

Calciomercato, quando scade il mercato all’estero

Calciomercato ancora aperto anche nel campionato turco, dove la sessione estiva è aperta fino al 13 settembre, stessa data in cui terminerà in Serbia.

Ventiquattro ore prima toccherà alla Russia vedere chiudere il mercato estivo, mentre in Messico la fine è fissata il 10 settembre.

Ecco un elenco con le scadenze del calciomercato all’estero:

Brasile 2 settembre

Danimarca 2 settembre

Norvegia 2 settembre

Olanda 2 settembre

Portogallo 2 settembre

Croazia 5 settembre

Austria 5 settembre

Belgio 6 settembre

Polonia 6 settembre

Qatar 9 settembre

Romania 9 settembre

Svizzera 9 settembre

Messico 10 settembre

Grecia 11 settembre

Russia 12 settembre

Turchia 13 settembre

Serbia 13 settembre