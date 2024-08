Cosa fa oggi Dennis Bergkamp: l’olandese che non ha volato in Italia

Dennis Bergkamp è stato un grande campioni, uno di quelli che ha segnato la sua generazione. Ma cosa fa oggi l’ex attaccante?

Negli anni ’90, l’Olanda e il mondo del calcio sono andati a braccetto in un connubio che ha scritto pagine bellissime del mondo del pallone. Sono davvero tanti i campioni che hanno segnato un’epoca, anche in Italia, e tra questi non si può non ricordare anche Dennis Bergkamp.

In realtà, la sua avventura nel nostro Paese è stata parecchio controversa. Ha giocato con la maglia dell’Ajax dal 1986 al 1993, mettendo a segno addirittura 103 gol in 185 presenze. Da lì, la sua reputazione è salita alle stelle con tanti grandi club che si sono messi sulle sue tracce.

C’era il Barcellona di Cruyff, ma c’erano soprattutto le italiane che all’epoca attiravano i migliori campioni in circolazione – la Serie A era considerato il miglior campionato al mondo. Ci ha provato il Milan, ma aveva già troppi olandesi in squadra secondo l’attaccante, e poi anche Juve e Inter. La scelta è caduta sui nerazzurri, che l’hanno acquistato per 18 miliardi di lire, ma le cose sono precipitate ben presto.

Dall’Inter all’Arsenal e poi il ritiro: cosa fa oggi Bergkamp

Nonostante la Coppa Uefa, si ricordano soprattutto i momenti negativi di Bergkamp in Italia. Non si è mai davvero adattato a quel tipo di gioco, ha subito molti colpi ed è rimasto senza segnare addirittura per sei mesi. Insomma, l’olandese volante, come è stato sempre soprannominato, aveva smesso di volare, prima dell’arrivo dell’Arsenal.

Dopo la grande delusione, in Inghilterra l’attaccante è rinato ed è tornato a mostrare le sue enormi qualità. In undici anni a Londra, ha collezionato 315 presenze e segnato 87 gol, ma soprattutto è stato decisivo nelle tante vittorie conquistate dai Gunners in quegli anni. Il suo ritiro dal calcio giocato è arrivato nel 2006 e da allora l’ex attaccante si è dedicato soprattutto alla famiglia, oltre a tornare in campo con altre vesti.

Ha iniziato come vice per l’Ajax e poi per l’Olanda, poi fino al 2017 ha ricoperto davvero molti ruoli nello staff dei lancieri, alternandosi come vice e preparatore. Dal 2019, invece, fa parte dello staff dello Jong Almere City, in cui a volte sostituisce l’allenatore negli allenamenti. Certo, ora la sua vita è molto più privata che mediatica, ma il ricordo di ciò che è riuscito a fare in campo resterà indelebile per tutti i tifosi che l’hanno sempre amato.