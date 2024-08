Allegri torna in panchina: tutto dopo la pausa

Massimiliano Allegri può tornare in Serie A nel nostro campionato dopo la pausa per le nazionali: gli scenari

A calciomercato concluso, dopo questo weekend di campionato si tirerà il fiato, ma soltanto per un attimo, per poi tuffarsi, dopo la pausa per le nazionali, in un calendario fitto di impegni in Italia e in Europa per tutte le big. Dopo la pausa, per l’appunto, potrebbero già esserci stravolgimenti notevoli riguardanti le panchine, con Massimiliano Allegri che osserva interessato.

Il livornese dopo la fine della sua avventura alla Juventus attende la possibilità di tornare ad allenare e farlo in un contesto di alto profilo. L’occasione nel nostro campionato potrebbe arrivare da un’altra sua ex squadra, il Milan. Rossoneri in difficoltà con Fonseca che ha raccolto un solo punto in due gare. Secondo ‘Tuttosport’, anche in caso di risultato negativo con la Lazio il portoghese non rischierebbe nell’immediato. Ma certo, non vincendo, la sua posizione durante la pausa verrebbe messa seriamente in discussione. E se anche alla ripartenza i risultati non arrivassero, la candidatura di Allegri prenderebbe grande forza.