San Siro è subito una bolgia: la reazione di Inzaghi, c’è anche il nuovo acquisto

Partenza a razzo dell’Inter nell’anticipo di campionato contro l’Atalanta: la squadra di Inzaghi è sul doppio vantaggio dopo appena dieci minuti

Esplode la San Siro nerazzurra dopo appena 3 minuti: Inter subito avanti nell’atteso posticipo contro l’Atalanta. Gran fraseggio nello stretto tra Pavard e Mkhitaryan, con il filtrante per Thuram che prova il cross in mezzo trovando la decisiva deviazione di Djimsiti, che inganna Carnesecchi spiazzandolo.

La squadra di Simone Inzaghi la sblocca così dopo pochi minuti, con l’esultanza veemente in panchina dello stesso tecnico piacentino alla rete del vantaggio dei campioni d’Italia. Gioia replicata al raddoppio sei minuti più tardi di Barella, protagonista di una prodezza che non lascia ancora scampo a Carnesecchi.

Il ‘Meazza’ è una bolgia e alla lettura delle formazioni c’è stata la solita ovazione per per Lautaro Martinez e compagni. Grande risposta come al solito del pubblico nerazzurro, considerando anche stasera gli oltre 70 mila di San Siro e un tifoso in più: quel Tomas Palacios ultimo acquisto della sessione estiva del mercato e ufficializzato nel pomeriggio dall’Inter.