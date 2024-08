PAGELLE E TABELLINO INTER-ATALANTA 4-0: Thuram fa il Lautaro, disastro Djimsiti

Pagelle, voti e tabellino di Inter-Atalanta, anticipo del Meazza valido per la terza giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri campioni d’Italia annientano gli orobici: Inzaghi cala il poker, Thuram sugli scudi

L’Inter di Simone Inzaghi non dà scampo all’Atalanta e travolge per 4-0 la squadra di Gasperini nell’anticipo della terza giornata del campionato.

Partenza a razzo dei campioni d’Italia, già sul doppio vantaggio dopo 10′ grazie all’autogol del disastroso Djimsiti e al gioiello volante di Barella. Il centrocampista della Nazionale gioca a tutto campo, ma a fare la differenza è Marcus Thuram che si carica sulle spalle l’attacco interista e nella ripresa chiude i conti con un’altra doppietta. L’unica nota stonata è lo spento Lautaro Martinez, nelle fila della formazione di Gasperini si salva solo Brescianini.

INTER

Sommer 6

Pavard 7,5

Acerbi 7

Bastoni 7 (61′ Carlos Augusto 6)

Darmian 6,5

Barella 8 (79′ Frattesi SV)

Calhanoglu 7 (61′ Asllani 6)

Mkhitaryan 7

Dimarco 7

Thuram 8,5 (79′ Taremi SV)

Lautaro Martinez 5,5 (83′ Arnautovic SV)

Allenatore: Inzaghi 8

TOP Inter: Thuram 8,5 – Semplicemente straripante: propizia l’autorete di Djimsiti dopo una manciata di minuti ed è immarcabile quando parte palla al piede. Nella ripresa si mette in proprio e firma una doppietta da rapace dell’area di rigore. Sono già 4 in campionato: adesso è il figlio d’arte il Lautaro dell’Inter.

FLOP Inter: Lautaro Martinez 5,5 – Ritrova campo e fascia da capitano dopo il lieve infortunio alla coscia, ma non è il solito ‘Toro’ indomabile. Gli manca il guizzo dei tempi migliori: Thuram fa per tre e per il momento va benissimo così a Inzaghi.

ATALANTA

Carnesecchi 4,5

De Roon 5

Djimsiti 3

Ruggeri 4,5

Bellanova 4,5 (58′ Toloi 5)

Ederson 5

Pasalic 4,5

Zappacosta 4,5 (79′ Palestra SV)

Samardzic 4,5 (79′ De Ketelaere SV)

Brescianini 6

Retegui 4,5

Allenatore: Gasperini 4

TOP Atalanta: Bresciani 6 – Sia nel primo tempo, che a gara ormai compromessa, è l’unico dello scacchiere di Gasperini a impensierire la difesa campione d’Italia. Assist al bacio per Samardzic che non ne approfitta.

FLOP Atalanta: Djimsiti 3 – Solo una parola: disastroso! Lancia l’Inter con l’autogol dopo quattro minuti e nel secondo tempo affonda i suoi con interventi in area ai limiti del grottesco. Fa tenerezza quando cerca di contrastare Thuram: notte fonda.

Il tabellino di Inter-Atalanta: gioiello di Barella, Samardzic non si accende

INTER-ATALANTA 4-0

4′ aut. Djimsiti; 10′ Barella; 47′ e 56′ Thuram

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (61′ Carlos Augusto); Darmian, Barella (79 Frattesi), Calhanoglu (61′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (79′ Taremi), Lautaro Martinez (83′ Arnautovic). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, de Vrij, Zielinski, Correa, Bisseck. Allenatore: Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova (57′ Toloi), Pasalic, Ederson, Zappacosta (79′ Palestra); Samardzic (79′ De Ketelaere), Brescianini; Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Cuadrado, Lookman, Cassa, Riccio, Manzoni, Vlahovic, Del Lungo. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Marchetti (sez. Ostia Lido)

VAR: Marini

Ammoniti: de Roon (A), Retegui (A)

Espulsi: recupero 3′ e 4′ ; spettatori 71.745