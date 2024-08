Inzaghi si gode Thuram e non cita la Juventus: “Anti-Inter, ecco cosa penso”

Inter devastante contro l’Atalanta: le parole di Simone Inzaghi dopo il 4-0 rifilato dai campioni d’Italia ai bergamaschi

L’Inter travolge l’Atalanta con la doppietta di Thuram e i gol di Barella e l’autogol di Djimsiti. Nel post gara Simone Inzaghi a ‘DAZN’ commenta così la partita: “Sono stati molto bravi i ragazzi, hanno cominciato con grandissima determinazione, giocato bene tecnicamente. Inevitabile, visto il caldo, che nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo ci siamo abbassati. Sono soddisfatto per come abbiamo vinto. Avevamo fatto quattro giorni di allenamenti molto intensi, mi erano piaciuti molto i ragazzi”.

TROPPO CONTROLLO – “Sì, può essere un limite da gestire, ma non ho niente da dire ai ragazzi. Tante volte avevamo difensori che non erano loro nella naturale posizione, Barella e Calhanoglu erano gli ultimi uomini, ma l’Atalanta ti porta a non mantenere le posizioni”.

THURAM – “Continua a lavorare, ora ha più di 50 partite in Serie A. Parte da lui, dalla sua testa, della sua voglia. È rientrato in anticipo perché sapevamo che avevamo bisogno. Sono soddisfatto. Ha fatto bene anche Lautaro, Taremi e Arnautovic mi sono piaciuti, bisogna sempre mantenere una soglia alta e i ragazzi lo hanno fatto”.

LIVELLO ALTO – “Dobbiamo sempre tenere il livello altissimo. Fare come l’anno scorso sarà difficilissimo, ma dobbiamo sempre fare il massimo. Le competitor hanno fatto grandi investimenti, ma noi non vogliamo mollare”.

ANTI INTER – “Ci sono tante squadre, non mi piacciono griglie e previsioni. Tante squadre si sono rinforzate moltissimo. Non mi va di indicare quella che potrà essere nelle posizioni di testa, ma tantissime squadre si sono rinforzate”.