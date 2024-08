Inter favolosa: poker e Atalanta annichilita

Prestazione scintillante dell’Inter, netto 4-0 all’Atalanta: vola la squadra di Inzaghi, sugli scudi Thuram con una doppietta

Una prova da campioni d’Italia, non si può definire altrimenti la gara dell’Inter, che ha demolito l’Atalanta nell’anticipo del venerdì sera in campionato. Primo big match superato a pieni voti da Inzaghi a soci, che con un netto 4-0 si issano momentaneamente in vetta alla classifica.

I detentori dello scudetto partono a razzo e in dieci minuti sono già avanti di due reti. Un cross di Thuram viene deviato in maniera sfortunata da Djimsiti nella sua porta, quindi Barella trova una prodezza al volo di sinistro dal limite dell’area che quasi fa venire giù San Siro. Dopo l’avvio shock, l’Atalanta entra in partita e crea qualche occasione per provare a riaprirla: Sommer è super su Zappacosta, Retegui e Samardzic sono imprecisi in un paio di situazioni favorevoli. Ma quando attacca, l’Inter fa sempre malissimo. Thuram sfiora il tris prima dell’intervallo, colpendo il palo con un tiro deviato. Poi, il francese va a segno due volte in mischia a inizio secondo tempo, chiudendo anzitempo la pratica. Altre poi le ulteriori marcature sfiorate da Lautaro Martinez, Arnautovic, Taremi e non solo. Un segnale fortissimo al campionato da parte dell’Inter: non sarà facile, affatto, scucire lo scudetto dalle maglie dei nerazzurri.

INTER-ATALANTA 4-0 – 3′ aut. Djimsiti, 10′ Barella, 47′, 56′ Thuram

CLASSIFICA SERIE A: Torino* e Inter* 7, Juventus 6 punti; Genoa, Parma, Empoli e Udinese 4; Atalanta*, Napoli, Verona, Lazio 3; Fiorentina, Cagliari 2; Bologna, Milan, Monza, Roma, Venezia* e Como 1; Lecce 0.

*una gara in più