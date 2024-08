DIRETTA Serie A, Venezia-Torino 0-0: i granata dettano i ritmi della gara – LIVE

La terza giornata inizia con l’anticipo delle 18.30 Venezia-Torino, che calciomercato.it seguirà in tempo reale

Reduce dall’ottimo punto conquistato in casa della Fiorentina, il Venezia apre le danze nella terza giornata di campionato, ospitando il Torino nella prima sfida casalinga del ritorno in Serie A. Una partita dal sapore speciale per Paolo Vanoli, condottiero dei lagunari nella splendida cavalcata del ritorno nella massima serie. Tra le migliori sorprese nel torneo nonostante le cessioni pesanti di Buongiorno e Bellanova, il Toro ha fermato sul pareggio il Milan e battuto l’Atalanta nelle prime due giornate.

Un biglietto da visita alquanto temibile per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco che, dopo aver mosso la classifica a Firenze, proverà a dare continuità di risultati prima della sosta per le nazionali. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Venezia-Torino

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idze, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. All. Vanoli.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus, 6 punti; Inter, Genoa, Parma, Torino, Empoli e Udinese 4; Atalanta, Napoli, Verona, Lazio e Juventus 3; Fiorentina e Cagliari 2; Bologna, Venezia, Milan, Monza, Roma e Como 1; Lecce 0.