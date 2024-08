Fonseca annuncia Camarda: “Sarà con noi. La verità su Jovic e Saelemaekers”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza alla vigilia di Lazio-Milan, match dell’Olimpico, valevole per la terza giornata di Serie A

Giornata di vigilia per il Milan di Paulo Fonseca. La squadra rossonera dopo aver perso contro il Parma sfiderà la Lazio per la terza giornata di Serie A.

Il tecnico portoghese in conferenza stampa analizza il momento del Diavolo e fa il punto della situazione a poche ore dalla chiusura del calciomercato.

Segui la conferenza di Pioli LIVE con Calciomercato.it:

“Abbiamo la consapevolezza che non abbiamo cominciato bene, ma siamo uniti e stiamo cercando una soluzione. Abbiamo capito cosa migliorare, sono qui per trovare la soluzione. La squadra ha reagito, è stata una settimana molto positiva. Vedremo se domani abbiamo intrapreso la strada giusta”.

Centrocampo a tre – “Non voglio discutere di questo. Non entro nel dettaglio della sua idea che a due abbiamo sofferto. Saelemaekers e Jovic? Luka è infortunato. Saelemaekers? Bisogna rispettare le aspettative dei giocatori, che vogliono giocare di più. Oggi in lista ci sono Camarda, Zeroli e Bartesaghi e Cuenca”

Punto sull’attacco – “Sono stato sorpreso nel vedere Danso a Roma, ma non è stato poi ufficializzato. Ora dunque non parlo di chi non è ufficiale. Domani abbiamo Camarda e Okafor. Jovic out per lombalgia”.

Theo Hernandez e Leao – “Non parlo pubblicamente della prestazione dei calciatori, dei singoli. Ovviamente ho parlato con entrambi, ma anche con tutti gli altri giocatori, privatamente”

Sorteggio Champions – “Molto equilibrato, ci sono squadre forti”.

Gruppo unito – “Con la società parlo ogni giorno di tutto. Ovviamente ci sono delle cose che non posso decidere. Sono soddisfatto del lavoro fatto e della campagna acquisti.”

Trequartista- “Si parla tanto del ruolo di Loftus-Cheek. Penso sia fondamentale in questa posizione di trequartista”.