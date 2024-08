Conference League, gli avversari della Fiorentina: doppia sfida cipriota

Conference League, sorteggiati gli avversari della Fiorentina: doppia sfida cipriota per Palladino e i suoi

Tempo di sorteggi europei. Dopo la Champions League e l’Europa League, è tempo di Conference League. E la Fiorentina, che ha conquistato la qualificazione solo ai rigori superando gli ungheresi della Puskas Akademia, è stata sorteggiata in prima fascia.

A differenza che nelle altre competizioni, dove le squadre giocheranno otto partite nella League Phase, sono invece sei le gare che le squadre dovranno giocare. E i viola, tra i favoriti per la vittoria finale insieme a Chelsea e Real Betis, disputeranno tre gare in casa e tre in trasferta. Tra le avversarie della prima fascia la Fiorentina ha pescato il Lask, squadra austriaca, che i viola affronteranno in casa. In seconda fascia l’Apoel, con trasferta a Nicosia. In terza fascia trasferta portoghese contro il Vitoria Guimaraes. Quarta fascia i gallesi The New Saints, che saranno ospiti al Franchi. Avversario della quinta fascia è il San Gallo, con trasferta in Svizzera. Mentre in sesta fascia gli uomini di Palladino hanno pescato un’altra formazione cipriota, il Pafos, che i viola affronteranno in casa.

Anche in Conference le prime otto classificate della classifica si qualificano direttamente ai 16esimi. Dalla 9a alla 24esima giocheranno i playoff. Eliminate quelle dalle 25esima alla 36esima posizione in classifica.